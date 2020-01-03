من هو الدكتور نبيل علي الذي تحتفل جوجل بميلاده الـ 82؟

يحتفل شعار جوجل اليوم بالذكرى الـ82 لميلاد رائد معالجة اللغة العربية حاسوبيًا، المصري الدكتور نبيل علي محمد، الذي ساعدت ابتكاراته في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيًا على انتقال العالم العربي لعصر المعلومات الحديث، إذ أنشأ برامج تسمح للحاسوب بفهم اللغة العربية إلكترونيًا.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها العربية: “وّلد الدكتور نبيل في القاهرة في مثل هذا اليوم عام 1938. معبرًا عن حبه واهتمامه بالعلوم من سن صغيرة، حيث قام بتطبيق هذا الحس وربطه بعالم الهندسة. فبعد حصوله على الدكتوراة في هندسة الطيران عام 1971.، انتقل إلى مجال الحاسوب، حيث كان من أوائل العرب الذين عملوا في هذا المجال”.

وأضافت الشركة: “بالنسبة للدكتور نبيل، كان إدخال اللغة العربية بمصطلحاتها وقواعدها المعقدة إلى العالم الرقمي تحديًا مميزًا لربط متحدثي اللغة العربية بالعالم أجمع، فكان من الرائدين لتطوير الأبحاث عن ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية، ومن أوائل من ساهم في إدخال الحاسوب للعملية التربوية”.

وعلى مر المشوار المهني الطويل والمليء بالإنجازات، أصدر الدكتور علي العديد من الكتب والأبحاث والأوراق الرسمية الخاصة بتطويره لمجال علوم اللغات حاسوبيًا. وحصل الدكتور على العديد من الجوائز الرسمية من خلال هذه الإنجازات، منها واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في مجال العلوم جائزة الملك فيصل العالمية عام 2012 تقديرًا لريادته وإسهاماته العديدة لإثراء اللغة العربية والتقنية.

ومن أقوال الدكتور نبيل: “هناك فجوة معرفية تزداد هوتها كل يوم وتهدد بعزلنا على الجانب الآخر من التاريخ حيث لا يوجد مقاعد للمهمشين في هذا العالم. لنبدأ الخطوة الأولى لسد هذه الفجوة المعرفية”.