كاميرات هاتف Concept One المرتقب ستكون قادرة على الاختفاء

كشفت شركة (ون بلس) OnePlus عن تفاصيل جديدة تتعلق بهاتفها الذكي الذي تطلق عليه حاليًا اسم Concept One، وهو نموذج أولي تعتزم الإعلان عنه خلال حدث خاص سيُقام بعد أيام في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت الشركة الصينية قد بدأت التشويق لهاتف Concept One منذ شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، ولأنها لم تكشف عن التفاصيل، توقع البعض أن يكون الجهاز أول هاتف قابل للطي من (ون بلس).

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

والآن نشرت (ون بلس) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تغريدة كشفت فيها عن إحدى مزايا الهاتف، وهي الكاميرات الخلفية غير المرئية، التي تختفي بفضل صفيحة من الزجاج المتلون كهربائيًا تغطي الكاميرات الخلفية. ويمتاز هذا الزجاج بإمكانية التحول من شفاف إلى غير شفاف عن طريق الإشارات الكهربائية، الأمر الذي يسمح بإخفاء الكاميرات الواقعة تحته.

وقال موقع (وايرد) Wired الذي عاين نسخة أولية من هاتف Concept One: “عندما تفكر في “اختفاء الكاميرا”، قد تتصور نوعًا من الفعل السحري، أو انتقالًا ماديًا أكثر وضوحًا”. وأضاف: “إنها مجرد كاميرا بالكاد يمكنك رؤيتها. وعلى الجانب العلوي: لا توجد نتوءات”.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) تعمل مع شركة صناعة السيارات (مكلارين) McLaren لدمج التقنية في هاتف Concept One، إذ توفر شركة McLaren زجاجًا متلونًا كهربائيًا في بعض سياراتها الفاخرة.

ووفقًا لموقع Wired، فإن تصميم هاتف Concept One سيأتي مع ظهر جلدي مع غرز برتقالية اللون، أما الكاميرات فهي ذاتها التي يقدمها هاتف OnePlus 7T Pro McLaren Edition، بما في ذلك: كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميجابكسل.

وصرح مؤسس (ون بلس) المشارك ورئيسها التنفيذي (بيت لاو) لموقع Wired بأن Concept One كان “استكشافًا جريئًا لشركة ون بلس، وأيضًا تمثيلًا للتغلب على الكثير من التحديات [الهندسية]”. وفي حين أن الجهاز لا يعدو كونه مجرد نموذج أولي قد لا يُطلق للمستهلكين، فقد قال لاو: إن الشركة ستدرس آراء المستهلكين بالجهاز، ثم ستدرس إمكانية إطلاقه كمنتج على نطاق أوسع.

يُشار إلى أن حدث الكشف عن هاتف Concept One سيُقام يوم الخميس المقبل الموافق 7 كانون الثاني/يناير 2020 في معرض CES 2020.