كاميرات هاتف Concept One المرتقب ستكون قادرة على الاختفاء

كشفت شركة (ون بلس) OnePlus عن تفاصيل جديدة تتعلق بهاتفها الذكي الذي تطلق عليه حاليًا اسم Concept One، وهو نموذج أولي تعتزم الإعلان عنه خلال حدث خاص سيُقام بعد أيام في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت الشركة الصينية قد بدأت التشويق لهاتف Concept One منذ شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، ولأنها لم تكشف عن التفاصيل، توقع البعض أن يكون الجهاز أول هاتف قابل للطي من (ون بلس).

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020