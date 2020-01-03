صفقة اليوم.. احترف إدارة التسويق على منصات التواصل الاجتماعي مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة التسويق على منصات التواصل الاجتماعي The Become a Social Media Manager Certification Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 223.

المدة: 18 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق والإعلان على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر، ولينكدإن، والوصول إلى العملاء المحتملين، وزيادة عدد الزيارات إلى المواقع، وحتى كيفية زيادة المبيعات.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التسويق بالمحتوى، والتعرف على الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين المحتوى، وكيفية استخدام Google Analytics لقياس الأداء على الموقع وزيادة عدد زيارات المدونات. ودورة تدريبية أخرى حول كيفية إنشاء إعلانات فيسبوك قوية، والتعرف على أهم إستراتيجيات الاستهداف.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة تؤهلك لتصبح مديرًا أو مستشارًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكنك بدء العمل الحر فيه، حيث إنه مسار وظيفي يزداد الطلب عليه.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي تخصصًا حيويًا من تخصصات التسويق الإلكتروني، وأكثرها انتشارًا، حيث يزداد الطلب عليه من العلامات التجارية والشركات من جميع الأحجام.

على مر السنين؛ تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، ولا عجب في أن فيسبوك لديه الآن أكثر من 7 ملايين مُعلن، كما يستخدم قصص إنستاجرام أكثر من 500 مليون شخص يوميًا، ويأتي ثلث القصص الأكثر مشاهدة من حسابات علامات تجارية، وواحدة من كل خمس قصص تحصل على رسالة مباشرة.

تتغير الخوارزميات لمواقع مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب باستمرار وبمجرد تغييرها يجب عليك تغيير استراتيجيات التسويق الخاصة بك، لذلك يمكنك تطوير مهاراتك في المجال من خلال الاستعانة بالدورة التدريبية (The Become a Social Media Manager Certification Bundle)، والتي تضم أحدث إستراتيجيات التسويق والإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، مع نصائح لمساعدتك على تعزيز عملك في هذا المجال مع خصم يصل إلى 97%

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وما يصل إلى 223 درسًا، وأكثر من 18 ساعة من المحتوى تغطي العديد من مهارات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي SMM، بالإضافة لمهارات التسويق عبر البريد الإلكتروني وغير ذلك الكثير.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر، ولينكدإن، وكيفية الوصول للعملاء المحتملين، وزيادة عدد الزيارات إلى المواقع، وحتى كيفية زيادة المبيعات.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التسويق بالمحتوى، والتعرف على الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين المحتوى، وكيفية استخدام Google Analytics لقياس الأداء على الموقع وزيادة عدد زيارات المدونات. ودورة تدريبية أخرى حول كيفية إنشاء إعلانات فيسبوك قوية، والتعرف على أهم إستراتيجيات الاستهداف.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة تؤهلك لتصبح مديرًا أو مستشارًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكنك بدء العمل الحر فيه، حيث إنه مسار وظيفي يزداد الطلب عليه.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Instagram Marketing for Newbies & Small Business

LinkedIn Marketing: Build a Brand & Generate Leads

Email Marketing Growth Hacking: How to Grow Your List

Blogging For Business: Triple Your Traffic Without Paid Ads

The Ultimate Facebook Ads Training Guide

The Complete Twitter Marketing Bootcamp

Become A Freelance Social Media Manager

الحصول على الصفقة: من هنا.