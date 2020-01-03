سامسونج تعلن عن حجم مبيعاتها من هواتف 5G في 2019

قالت شركة سامسونج اليوم الجمعة: إنها شحنت خلال عام 2019 أكثر من 6.7 ملايين هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من سلسلة (جالاكسي) Galaxy في جميع أنحاء العالم، “مانحةً المستهلكين القدرة على تجربة الجيل القادم من السرعة والأداء”.

وأوضحت العملاقة الكورية – التي تحتل المركز الأول في سوق الهواتف الذكية – في بيان أنه اعتبارًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كانت هواتف سامسونج تهيمن على نحو 53.9% من سوق الهواتف الذكية الداعمة شبكات الجيل الخامس 5G، وهي 5 هواتف: (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G، و(جالاكسي نوت10 5جي) Galaxy Note10 5G، و(جالاكسي نوت10 بلس 5جي) Galaxy Note10+ 5G، بالإضافة إلى هاتفي (جالاكسي أي90 5جي) Galaxy A90 5G، و(جالاكسي فولد 5جي) Galaxy Fold 5G.

وقال رئيس سامسونج وئيس قسم البحث والتطوير (تي إم روه): إن عام 2020 سيكون عام Galaxy 5G، إذ تعتزم الشركة دعم شبكات الجيل الخامس 5G في المزيد من الهواتف بفئاتها المختلفة.

وتعتزم سامسونج أيضًا إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد (جالاكسي تاب إس6 5جي) Galaxy Tab S6 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في كوريا خلال الربع الأول من عام 2020، ليكون أول حاسوب لوحي في العالم يدعم تقنية 5G مع توفير الأداء القوي الذي توفره الحواسيب اللوحي من سلسلة (جالاكسي تاب).

وبحسب شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) Counterpoint، فإن الهواتف الذكية التي تدعم تقنية 5G ساهمت بنمو مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة 1% في عام 2019، ومع ذلك، يُنتظر أن يكون عام 2020 عامًا فارقًا، إذ يُتوقع أن تنمو مبيعات هواتف 5G بنسبة 1,687% لتزيد مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 18%.