سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفي Galaxy S10 Lite و Galaxy Note10 Lite

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة رسميًا عن هاتفيها الذكيين (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite، و(جالاكسي نوت10 لايت) Galaxy Note10 Lite، وذلك بعد أشهر من التسريبات والانتظار.

ويمتاز الهاتفان بأنهما نسختان مخففتان من هاتفي سامسونج الرائدين لعام 2019، وهما: (جالاكسي إس10) الذي أُطلق مطلع العام، و(جالاكسي نوت10) الذي أُطلق في صيف 2019. وتهدف الشركة الكورية من خلالهما إلى توفير هواتف تقدم مواصفات قريبة من الهواتف الرائدة بسعر منخفض.

ويشترك هاتفا (جالاكسي إس10 لايت) و(جالاكسي نوت10 لايت) في أنهما يقدمان شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة FHD+، وهما يأتيان مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

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ويحتوي هاتف (جالاكسي إس10 لايت) معالجًا ثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز ومعمارية 7 نانومتر؛ يبدو أنه (سنابدراجون 855) من كوالكوم. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويقدم الهاتف 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل للتصوير القريب Macro مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويمتاز هاتف (جالاكسي نوت10 لايت) بأنه أول هاتف من سامسونج يدعم تقنية التثبيت البصري الجديدة Super Steady OIS التي يُقال إنها توفر تثبيتًا أفضل مما توفره الهواتف الرائدة.

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ولأنه ينتمي إلى سلسلة (جالاكسي نوت)، يأتي هاتف (جالاكسي نوت10 لايت) مع القلم الإلكتروني S Pen مع دعم تقنية Air Command. ولم تكشف الشركة عن مواصفات معالج هذا الهاتف، ولكنها قالت إنه ثماني النوى بمعمارية 10 نانومتر بتردد 2.7 جيجاهرتز. أما ذاكرة الوصول العشوائي (رام) فهي بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت.

وتختلف الكاميرات الخلفية الثلاث لهذا الهاتف عن كاميرات (جالاكسي إس10 لايت) من ناحية الدقة، إذ تأتي كل كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، ولكنها تختلف في فتحة العدسة، فهي f/1.7 للرئيسية، و f/2.2 للثانية، و f/2.4 للثالثة.

وبرمجيًا يعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2 الخاصة بسامسونج. وسوف يُطرحان للبيع اعتبارًا من نهاية الربع الأول من 2020 بسعر يعادل 668.4 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي نوت10 لايت)، وبسعر يعادل 725 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس10 لايت).