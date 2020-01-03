سامسونج تبدأ إطلاق Galaxy A71 و A51 في الأسواق العالمية وتكشف عن الأسعار

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة – إلى جانب هاتفي (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite و(جالاكسي نوت10 لايت) Galaxy Note10 Lite – عن إطلاق هاتفي (جالاكسي أي71) Galaxy A71، و(جالاكسي أي51) Galaxy A51 في الأسواق العالمية.

وكانت الشركة الكورية قد أعلنت عن الهاتفين الجديدين اللذين ينتميان إلى الفئة المتوسطة في شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم لبعض أسواق آسيا، والآن أعادت الإعلان عنهما. وهما يتشاركان في بعض المواصفات، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وذاكرة التخزين الداخلية، ومكان حساس البصمة، والألوان. كما يشتركان في أن الكاميرا الأمامية تأتي ضمن الشاشة، وبوجود 4 كاميرات خلفية.

Galaxy A71 السابق 1 من 5 التالي

ويعد هاتف (جالاكسي أي71) النسخة الأفضل من ناحية المواصفات، إذ يقدم شاشة من نوع Super AMOLED Plus بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي الهاتف الذي يأتي بسماكة 7.7 ميليمترات ويزن 179 جرامًا معالجًا ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، ويحتوي على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط. ويأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة.

أما الكاميرا الخلفية الأربع فهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 5 ميجابكسل للثالثة macro المخصصة لتصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4، وبدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة، فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

Galaxy A51 السابق 1 من 5 التالي

ويأتي هاتف (جالاكسي أي51) بمواصفات متقاربة، إذ يختلف في أن الشاشة تأتي بقياس 6.5 بوصات، والكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والمعالج ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز. كما يختلف بأنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، إلى جانب 6 و 8 جيجابايت، كما أن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 64 جيجابايت، إلى جانب 128 جيجابايت. ويحتوي هذا الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

وتعتزم سامسونج طرح هاتف (جالاكسي أي71) في الأسواق الأوروبية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2020 بسعر يعادل 525 دولارًا أمريكيًا، وهاتف (جالاكسي أي51) بسعر 413 دولارًا أمريكيًا.