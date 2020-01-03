أوبو وفيفو وشاومي تطلق خدمة لنقل البيانات بين الهواتف بسرعة عالية

أعلنت شركات أوبو، وفيفو، وشاومي الصينية في شهر آب/أغسطس الماضي عن تعاون جديد باسم (مجموعة تحالف النقل المتبادل) Inter-Transfer Alliance Group يسمح لأجهزتها بنقل البيانات بين بعضها بسرعات عالية.

والآن بعد عدة أشهر من اختبار الخدمة، أعلنت الشركة الثلاث عن إطلاق الخدمة في جميع أنحاء العالم، وهي تأتي بالتزامن مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، والتي يُتوقع أن تزيد من معدل أحجام الملفات.

ووفقًا لـ (سبارك ني) – نائب الرئيس لدى فيفو – فإن هذه الشركة سوف تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات لاسلكيًا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. وتستخدم الخدمة تقنية البلوتوث للاقتران السريع، وشبكات واي فاي لنقل البيانات. لذا، يتعين على المستخدم تفعيل البلوتوث وشبكات واي فاي ليتمكن من استخدام الخدمة.

يُشار إلى أن الشركات الثلاث تطمح إلى إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى هذا التحالف، الذي توفر خدمته إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية، وسوف تتوفر في جميع هواتف أوبو، وفيفو، وشاومي اعتبارًا من شهر شباط/فبراير 2020.