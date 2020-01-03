أوبو تنشر صورة تشويقية لهاتف Oppo F15 المرتقب

نشر أحد الحسابات الرسمية لشركة (أوبو) Oppo على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تشويقية لهاتفها المرتقب (أوبو إف15) Oppo F15 تكشف عن بعض المواصفات، وتاريخ الإطلاق.

وبحسب الصورة الظاهرة في حساب أوبو في الهند على تويتر، فإن هاتف (أوبو إف15) سيُطلق اعتبارًا من تاريخ 16 كانون الثاني/يناير الجاري، كما كشفت المواصفات أن الهاتف قد يكون نسخة مماثلة لهاتف (أوبو أي91) Oppo A91 الذي أطلقته الشركة للسوق الصيني في شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم.

وجاء هاتف (أوبو أي91) بشاشة من نوع AMOLED قياسها 6.4 بوصات ودقتها 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تحتوي على قطع أو نتوء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، كما تمتاز الشاشة بأن حساس البصمة يأتي تحتها.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك (أوبو أي91) أربع كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، و2 ميجابكسل للكاميرا الرابعة المخصصة للتصوير القريب جدًا (ماكرو).

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 باستطاعة 30 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 القائمة على الإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

ويتوفر هاتف (أوبو أي91) بثلاثة ألوان: الأزرق الداكن، والأحمر، والأزرق المتدرج، وهو يتوفر في الصين بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا.