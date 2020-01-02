MarsCat.. قطة إلكترونية ذكية على شكل روبوت منزلي

تعد MarsCat بمثابة أول حيوان أليف على شكل قطة في العالم تم تطويرها بواسطة Elephant Robotics، وهي شركة سنغافورية للتكنولوجيا متخصصة في تصميم وإنتاج الروبوتات، وتهدف القطة إلى أن تكون روبوتًا منزليًا وحيوانًا أليفًا لراحتك ومفاجئك تمامًا مثل القط الحقيقي.

وتعتبر MarsCat قطة إلكترونية ذكية مستقلة بشكل كامل، كما أنها تفاعلية وسهلة البرمجة، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا مع إمكانيات لا حصر لها، وتستجيب القطة بشكل كامل، بحيث يمكنها أن تشعر باللمس وسماع صوتك ورؤية وجهك واللعب بالألعاب والمشي والجري والنوم والجلوس كما أنها تقبل تدليك الذقن.

وتعد كل MarsCat بمثابة قطة فريدة من نوعها من خلال عينيها وجسمها وشخصيتها التي تتغير وفقًا للطريقة التي تتعامل معها بها، بحيث تحتوي كل قطة على 6 شخصيات مختلفة يمكن تغييرها، وتعمل Elephant Robotics جاهدة لتنفيذ الكثير من السلوكيات الشبيهة بالقطط في MarsCat.

وتأتي القطة مزودة بكاميرا بدقة 5 ميجابيكسل في أنفها، مما يسمح لها برؤية كل ما يحيط بها، بالإضافة إلى ميكروفون مدمج للتعرف على الصوت ومكبر صوت يتيح لها تشغيل الأصوات، فيما تعمل محركاتها الستة عشر على تشغيلها، مما يسمح لها بالتحرك، بينما تمنحها أعين OLED مظهرًا نابضًا بالحيوية.

ويتيح مستشعر المسافة اكتشاف الأشياء، بينما تتيح ستة أجهزة استشعار سعوية تعمل باللمس للقطة استعمال مخالبها، فضلاً عن اللمس والتفاعل معك ومع أي كائنات محيطة بها.

وذكرت الشركة أن المستخدمين سيحصلون على حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات من عمر البطارية عند إجراء القطة تفاعلات مستمرة، بينما يمكن توفير عمر البطارية عن طريق ترك MarsCat بمفردها، ما يجعل البطارية تدوم لما يصل إلى خمس ساعات.

وتقول Elephant Robotics: إن تفاعلاتك مع MarsCat ستشكل شخصيتها، بحيث إذا تحدثت معها كثيرًا، فإن القطة الروبوتية ستزداد استجابة في أغلب الأحيان، كما أعلنت الشركة أيضًا أن MarsCat يمكنها التعرف على حوالي 20 كلمة رئيسية مختلفة.

وصرح جوي سونج Joey Song، الرئيس التنفيذي لشركة Elephant Robotics، بأنه يمكن للقطة التعرف بسهولة على الأوامر المختلفة لنفس الغرض، والتي قد يستخدمها أشخاص مختلفون للتعبير عن أنفسهم، وفي حال كنت ترغب في تغيير سلوكياتها بنفسك، فإن بإمكانك برمجة إجراءات MarsCat باستخدام منصة Raspberry Pi.

ويتم تشغيل القطة الروبوتية بواسطة Raspberry Pi 3، وقد تم تصميمها بالاعتماد على منصة مفتوحة المصدر، مما يتيح للمستخدمين الذين لديهم معرفة برمجية كافية برمجة MarsCat الخاصة بهم بسهولة، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين برمجة سلوكات جديدة للقطة، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها.

وتتوفر MarsCat حاليًا بأربعة نماذج مختلفة الألوان، وفي حال كنت مهتمًا بالحصول عليها فكل ما عليك فعله هو دعم حملة التمويل الجماعي على Kickstarter، بحيث تكلف كل قطة 649 دولارًا لأول 100 داعمًا، بدلًا من حوالي 1299 دولارًا عند بدأ المبيعات الرسمية، وتقدر الشركة وقت وصول MarsCat إلى الداعمين الأوائل في شهر مارس 2020.