Galaxy S10 Lite قادم مع تقنية OIS أفضل من الهواتف الرائدة

كشفت قائمة مواصفات (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite التي سُربت الشهر الماضي أن الهاتف سيقدم 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض، وبدقة 5 ميجابكسل لكاميرا التصوير القريب macro.

والآن نشر أحد أشهر حسابات التسريب على موقع تويتر Ice Universe معلومات تفيد بأن الهاتف سيأتي مع تقنية للتثبيت البصري غير مسبوقة.

The Galaxy S10 Lite will use an unprecedented OIS stabilization technology on a phone, even better than any current flagship phone.

— Ice universe (@UniverseIce) January 2, 2020