أجهزة محمولة

Galaxy S10 Lite قادم مع تقنية OIS أفضل من الهواتف الرائدة

Galaxy S10 Lite قادم مع تقنية OIS أفضل من الهواتف الرائدة
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كشفت قائمة مواصفات (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite التي سُربت الشهر الماضي أن الهاتف سيقدم 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض، وبدقة 5 ميجابكسل لكاميرا التصوير القريب macro.

والآن نشر أحد أشهر حسابات التسريب على موقع تويتر Ice Universe معلومات تفيد بأن الهاتف سيأتي مع تقنية للتثبيت البصري غير مسبوقة.

وقال حساب Ice Universe في تغريدة نشرها اليوم الخميس: “سيستخدم (جالاكسي إس10 لايت) تقنية تثبيت بصري غير مسبوقة في أي هاتف، حتى أنها أفضل من تلك المتاحة في الهواتف الرائدة الحالية”. مع أن النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس10) ستمتلك تقنية تثبيت بصري أفضل منه.

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ولم يكشف حساب Ice Universe عن أي معلومات أخرى تخص تقنية التثبيت البصري التي سيأتي بها هاتف (جالاكسي إس10 لايت)، ولكن استنادًا إلى تسريبات سابقة، فيُشاع أن سامسونج ستستخدم شيئًا يُسمى “مثبت الصورة البصري المائل” في الكاميرا الرئيسية.

أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فتتحدث التسريبات أن الهاتف سيأتي مع معالج من نوع (سنابدراجون 855) من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وسيأتي الهاتف مع شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع حساس بصمة تحت الشاشة، وثقب للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 32 ميجابكسل. أما البطارية فستكون بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

Galaxy S10 Lite قادم مع تقنية OIS أفضل من الهواتف الرائدة
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