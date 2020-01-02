تعتبر بداية العام الجديد مناسبة جيدة للكثيرين للبدء في وضع أهداف جديدة وبناء عادات أفضل، فهناك من يحاول تحسين عاداته الصحية والغذائية، وهناك من يقرر الحصول على ساعات النوم إضافية، ومن يقرر البحث عن السلام الداخلي. كل هذه القرارات للعام الجديد يمكنك تحقيقها بسهولة الآن بمساعدة بعض الأدوات التقنية والتطبيقات.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تساعدك في تتبع عاداتك يوميًا، لمساعدتك في تحديد الأهداف وتحقيقها على مدار العام.

إليك 4 تطبيقات تساعدك على بناء عادات أفضل خلال عام 2020:

1- تطبيق Habitica:

يتميز تطبيق Habitica بأنه مبدع للغاية في نهجه لتتبع العادات الجيدة والحفاظ عليها، حيث إن فكرة عمله مستوحاة من ألعاب فيديو (تقمّص الأدوار) RPG، وذلك من خلال إدخال عاداتك، وأهدافك اليومية، وقائمة مهامك التي تريد الالتزام بها وعند إكمالها ستربح نقاطًا.

لا يقتصر التطبيق على مجرد تتبع العادات، ولكن يمكنك من خلاله الانضمام إلى أصدقائك وإكمال المهام معهم، وهي الطريقة المثالية لتحفيز نفسك على تحقيق أي شيء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق StickK:

صُمم تطبيق StickK بواسطة خبير اقتصاد سلوكي وأستاذ قانون من جامعة Yale، وقد صممه لتحفيز ومساعدة الأفراد في تحقيق أهدافهم من خلال الاستفادة من قوة المساءلة المالية والاجتماعية.

عند تسجيل الدخول إلى التطبيق سيطلب منك التالي:

تحديد هدفك (فقدان الوزن، تطوير الذات، التأمل، إنهاء مشروع …) ثم وضع جدول زمني لتحقيقه.

دعوة شخص ما (صديق أو زميل في العمل أو أحد أفراد الأسرة) لمحاسبتك والتحقق من تقدمك.

وضع مبلغ مالي يُسحب منك في حالة عدم التزامك، وسوف يُرسل لمؤسسة خيرية حيث يضم التطبيق قائمة بها أكثر من 20 منظمة خيرية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

3- تطبيق Habitshare:

يتيح لك تطبيق Habitshare تتبع عاداتك بمشاركة الأصدقاء، حيث يتضمن خيارات مراسلة تتيح لك التواصل مع الأصدقاء لحظيًا. وهو ما يساعدك في الحصول على التحفيز من أصدقائك، بحيث تصبح أهدافك جهودًا جماعية. كما يمكنك أيضًا إيقاف المشاركة والحفاظ على خصوصيتك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Grow:

يتميز تطبيق Grow بالبساطة حيث لا تستغرق إضافة عادة جديدة سوى بضع ثوانٍ، وبعد القيام بذلك يمكنك إضافة العديد من الأشياء الأخرى كما تريد. يمكنك تعيين تواريخ البدء والانتهاء لأهدافك، وأوقات معينة خلال اليوم للعمل على تحقيقها، ومع استمرارك، سترى شجرة تنمو تدريجياً مع كل يوم تقترب فيه من تحقيقها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي آي أو إس.