هواوي ستركز في 2020 على تطوير نظام بديل عن خدمات جوجل

تعتزم شركة هواوي خلال عام 2020 التركيز على تعزيز خدماتها للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Services التي تعول عليها للترويج لهواتفها خارج الصين، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ومنعت الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو الماضي شركة هواوي، التي تعد أكبر شركة في العالم لمعدات الاتصالات، وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، من التعامل مع الشركات الأمريكية، مما حال دون وصولها إلى العتاد والتقنيات الضرورية لمنتجاتها، بما في ذلك نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

ومع أن شركتي مايكروسوفت وميكرون تمكنتا من الحصول على ترخيص يسمح لهما بالتعامل مع هواوي، إلا أن جوجل لم تحصل بعد على هذا الترخيص، ما يعني أن هواوي لن تستطيع استخدام خدمات جوجل التي تعد الأساس لدعم تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى على الأجهزة المحمولة.

وكانت هواوي قد عرضت خدماتها المحمولة HMS أول مرة خلال مؤتمر المطورين الخاص بها في شهر آب/أغسطس الماضي، وهي شبيهة بخدمات جوجل GMS، ولكنها تقدم العديد من الخدمات، التي يصل عددها إلى 14 خدمة، بما في ذلك 9 خدمات أساسية، و5 خدمات نامية.

والآن تسعى هواوي لتعزيز هذه الخدمات، ولتشجيع المطورين لإطلاق تطبيقاتهم على متجرها، وذلك في ظل غياب متجر (جوجل بلاي)، الذي يعد المصدر الأول لتنزيل التطبيقات والألعاب على أجهزة أندرويد خارج الصين.

وكان (إريك شو) – رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لشركة هواوي – قد قال قبل أيام: إن شركة هواوي ستفعل كل ما بوسعها لبناء نظامها الأساسي لخدماتها المحمولة Huawei Mobile Services، التي ستكون بديلةً عن خدمات جوجل، والتي تتضمن خدمات، مثل التخزين السحابي، ومعرض التطبيقات، ووصفه النظام بأنه “أساس قدرتنا على بيع الأجهزة الذكية في الأسواق خارج الصين”.

وقال الرئيس التنفيذي (يو تشنج دونج): إن الشركة ستبني الخدمات السحابية الطرفية التابعة لهواوي خلال عام 2020، وتغطي الخدمة حاليًا أكثر من 170 دولةً ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وهي تمتلك أكثر من 400 مليون مستخدم نشيط شهريًا.