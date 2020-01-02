كيف يمكنك نقل التطبيقات إلى هاتف أندرويد جديد؟

سواء كنت تقوم بالترقية إلى هاتف أندرويد جديد، أو إعادة ضبط هاتفك، فمن السهل للغاية استعادة التطبيقات والإعدادات. حيث تقوم جوجل بعمل نسخ احتياطية تلقائيًا من البيانات مثل: جهات الاتصال، وإدخالات التقويم، وسجلات المكالمات، وإعدادات عدم الإزعاج، وغير ذلك إلى جوجل درايف ما يتيح لك إمكانية الانتقال من حيث توقفت.

إليك كيفية استعادة التطبيقات والإعدادات عند الانتقال إلى هاتف أندرويد جديد:

1- كيفية تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي على أندرويد:

قبل أن تبدأ باستعادة البيانات؛ يجب عليك التأكد من أن خدمة النسخ الاحتياطي تعمل على هاتفك الحالي وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى هاتفك القديم، واضغط على (الإعدادات) Settings.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (النظام) System اضغط عليه.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Backup.

تأكد من تفعيل خيار ( تبديل النسخ الاحتياطي إلى جوجل درايف) Back up to Google Drive؛ وذلك من خلال أن يكون زر التبديل المجاور له باللون الأزرق.

إذا كان على وضعية الإيقاف، اضغط على زر التبديل لتفعيل النسخ الاحتياطي، وبمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، ستكون مستعدًا للمضي قدمًا.

الآن وبعد قيامك بتفعيل خدمة النسخ الاحتياطي لنظام أندرويد، ستُحفظ إعدادات النظام وبيانات التطبيق تلقائيًا في جوجل درايف. وعند التبديل إلى هاتف جديد، يمكنك الاعتماد على هذه الخدمة لاستعادة الإعدادات والتطبيقات والبيانات المرتبطة بها.

2- كيفية استعادة التطبيقات والإعدادات على هاتف أندرويد جديد:

تُعد عملية استعادة التطبيقات سهلة ومباشرة، وستتمكن من القيام بذلك أثناء عملية الإعداد الأولى إذا لم تقم بإعداد وتهيئة هاتفك الجديد بعد، ولكن إذا كنت قد أعددت هاتفك بالفعل ولم تستعد بياناتك، يمكنك إعادة تعيين الهاتف لإعدادات المصنع وبدء عملية الإعداد من جديد.

بمجرد تشغيل الهاتف الجديد؛ قم بتحديد اللغة واضغط على زر Let’s Go في شاشة الترحيب.

اضغط على خيار (نسخ البيانات الخاصة بك) Copy your data لاستخدام خيار الاستعادة.

سيوجهك نظام الأندرويد إلى الاتصال بشبكة الواي فاي (Wi-Fi)، تأكد من الاتصال بالشبكة نفسها التي يتصل بها هاتفك القديم.

بعد ذلك، سترى خيارات الاستعادة. اختر إما (النسخ الاحتياطي من هاتف أندرويد) A backup from an Android phone (إذا كان جهاز الأندرويد القديم في متناولك)، أو (النسخ الاحتياطي من التخزين السحابي) A backup from the cloud.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، والذي تستخدمه بهاتفك القديم.

سترى قائمة خيارات النسخ الاحتياطي. من بينها جهاز أندرويد القديم. اختر الجهاز الصحيح، ثم اضغط على خيار (استعادة) Restore لنقل كل البيانات والإعدادات من جهازك السابق.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps وقم باختيار التطبيقات التي تريد تثبيتها على هاتفك الجديد.

أثناء استعادة البيانات الخاصة بك في الخلفية يمكنك مواصلة عملية إعداد وتهيئة جهازك الجديد، مثل: إعداد قفل الشاشة، وإضافة بصمة الإصبع، وإعداد مساعد جوجل.