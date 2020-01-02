كيف يمكنك مطالبة جوجل بحذف تسجيلاتك الصوتية؟

قد يكون التحدث مع (مساعد جوجل الصوتي) Google Assistant أسهل طريقة للحصول على إجابات عن أسئلتك، أو تشغيل منزلك الذكي، أو معرفة حالة الطقس ومواعيدك الموجودة بالتقويم اليوم، ولكن في كل مرة تسأل المساعد الصوتي عن شيء فإنه يسجل ذلك لتذكُّر اهتماماتك وتوفير إجابات مخصّصة، بل قد يصل الأمر أن يسجل جزءًا من محادثة لك عن طريق الخطأ.

بمجرد تسجيل الدخول إلى أي هاتف بحسابك على جوجل يُخزن كل ما تفعله تلقائيًا بواسطة جوجل، وبالطبع قد لا ترغب في أن يكون لدى جوجل تسجيلات لبعض محادثاتك، لا سيما بعد انتشار الكثير من التقارير خلال عام 2019 التي أكدت أن أمازون، وآبل، وجوجل، ومايكروسوفت تحتفظ بنسخ مما يسجله مساعدها بعد تنشيطه، لاستخدامها في التدريب، وتحسين فهم الأوامر.

كما أن بعض الشركات أكدت أنها توظف متعاقدين بشريين لتصنيف مقتطفات من التسجيلات الصوتية التي التُقطت بواسطة المساعدات الصوتية والتي قد تشمل معلومات خاصة حساسة.

ولحماية بياناتك؛ يمكنك حذف التسجيلات الصوتية المُلتقطة عبر أليكسا، أو مساعد جوجل في أي وقت تريد، ولكن مساعد جوجل يتميز بأنه يتيح لك منع الاحتفاظ بتسجيلاتك الصوتية.

فيما يلي كيفية مطالبة جوجل بحذف تسجيلاتك الصوتية:

وفقًا لما جاء في صفحة دعم جوجل؛ هناك بعض الأوامر الصوتية التي يمكنك قولها لمساعد جوجل ما يساعدك على حذف تسجيلاتك الصوتية على فترات زمنية معينة، والتي تشمل التالي:

“مرحبًا جوجل؛ أريد حذف محادثتي الأخيرة”.

“مرحبًا جوجل؛ أودّ حذف نشاط اليوم”.

“مرحبًا جوجل؛ أريد حذف نشاط هذا الأسبوع”.

“مرحبًا جوجل؛ لم يكن الحديث موجّهًا لك” لحذف آخر عبارة قلتها.

وإذا كنت تريد حذف تسجيلات فردية، أو كل ما طلبته خلال أي وقت مضى من مساعد جوجل، يمكنك القيام بذلك من خلال حسابك في جوجل.

للوصول إلى التسجيلات الصوتية المحفوظة، وحذفها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

تحت قسم عناصر التحكم في النشاط Activity controls، اضغط على نشاط الصوت Voice & Audio Activity.

اضغط على خيار إدارة النشاط Manage activity، ستظهر لك قائمة بتسجيلاتك الصوتية السابقة، وتاريخ تسجيلها.

حدد التسجيل الصوتي الذي تريد حذفه، اضغط على النقاط الثلاث المجاورات له، ثم اختر مسح Delete.

إليك كيفية منع جوجل من الاحتفاظ بتسجيلاتك الصوتية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم عناصر التحكم في النشاط Activity controls.