صفقة اليوم.. خصم 98% على الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة المشاريع

الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة المشاريع Project Management Certification Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 258.

وقت الوصول للمحتوى: عام.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات إدارة المشاريع ابتداءً من كيفية التخطيط للمشروع ومناقشة الاقتراحات، مرورًا بالجدول الزمني وتخطيط الموارد، وطرق تنفيذ المشروع والتحكم فيه وحتى كيفية إنشاء إستراتيجية للتعامل مع (أصحاب المصلحة) stakeholders، وكيفية إدارة الفريق.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة لإدارة المشاريع الهندسية بشكل أفضل، من خلال احتراف إدارة ميزانية المشروع بكفاءة أكبر، ودراسة تقنيات التقدير، وتحديد أفضل الممارسات. وكذلك دورة تدريبية أخرى حول كيفية التأهل لاجتياز اختبار ﺷﻬﺎدة PMP – الشهادة المهنية الأولى على مستوى العالم في مجال إدارة المشاريع والمعتمدة من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)- ، وذلك من خلال التعرف على المتطلبات وعملية التقديم.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3188 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطور مجال إدارة المشاريع كثيرًا خلال الفترة الأخيرة وأصبح من أكثر المجالات ربحًا وإثارةً للاهتمام، وذلك بسبب أن معظم الشركات سواء كبيرة أم ناشئة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم تحفيز فرق العمل وتحقيق الأهداف، كما تدفع الشركات رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

يمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (Project Management Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول إلى 6 دورات، والتدريب لاجتياز اختبار شهادة إدارة المشاريع المعترف به دوليًا مع خصم 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 3188 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 6 دورات تدريبية، وما يصل إلى 258 درسًا، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لإدارة المشاريع باحتراف.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات إدارة المشاريع ابتداءً من كيفية التخطيط للمشروع ومناقشة الاقتراحات، مرورًا بالجدول الزمني وتخطيط الموارد، وطرق تنفيذ المشروع والتحكم فيه، وحتى إنشاء إستراتيجية للتعامل مع (أصحاب المصلحة) stakeholders، وكيفية إدارة الفريق.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إدارة المشاريع الهندسية بشكل أفضل، من خلال احتراف إدارة ميزانية المشروع بكفاءة، ودراسة تقنيات التقدير، وتحديد أفضل الممارسات ومجالات التحسين. وكذلك دورة تدريبية أخرى حول كيفية التأهل لاجتياز اختبار ﺷﻬﺎدة PMP – وهي الشهادة المهنية الأولى على مستوى العالم في هذا المجال والمعتمدة من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)- ، وذلك من خلال التعرف على المتطلبات وعملية التقديم.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام كامل، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Project Management Basics

Project Management for Business Professionals

Project Management for Engineers

Project Management for Experts

Project Management Professional (PMP) Prep

Project Management for Team Members

الحصول على الصفقة: من هنا.