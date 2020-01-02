شاومي تعتزم استثمار 7 مليارات دولار على الذكاء و5G على مدار 5 سنوات

أعلنت شركة شاومي الصينية اليوم الخميس أنها تعتزم استثمار أكثر من 50 مليار يوان (7.18 مليار دولار أمريكي) في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس 5G على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك مع تزايد المنافسة في هذا القطاع.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي لشركة شاومي (لي جون) في خطاب نُشر عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة للاستثمار.

وقال جون: “إننا بحاجة إلى تحويل أفضليتنا المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحياة الذكية إلى نصر مطلق في مشهد ذكي كامل، وتوطيد مكانتنا الملكية في العصر الذكي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعهد فيها شاومي بالاستثمار في مجال AIoT – الذي يشير إلى تقنية إنترنت الأشياء المرتكزة على الذكاء الاصطناعي – إذ أعلنت العام الماضي عن عزمها استثمار 10 مليارات يوان على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يُشار إلى أن شاومي – التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرًا – بدأت مسيرتها كشركة لصناعة الهواتف الذكية المنخفضة السعر، ولكن منتجاتها التي تدعم تتصل بالإنترنت تشمل الآن أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة طهي الأرز. ومع ذلك، فإن شاومي تواجه منافسة شرسة في موطنها من قِبل شركات محلية، مثل هواوي، التي تستحوذ على 42% من سوق الهواتف الذكية الصيني خلال الربع الثالث من عام 2019.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شاومي كانت قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها تعتزم إطلاق أكثر من 10 هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G خلال عام 2020 الحالي.