سامسونج تعلن عن حاسوبها الجديد Galaxy Book Flex α

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن حاسوبها المحمول الجديد من فئة (2 في 1): (جالاكسي بوك فلكس ألفا) Galaxy Book Flex α، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المرتقب الأسبوع المقبل.

وكانت عملاقة التقنية الكورية قد أطلقت العام الماضي حاسبي (جالاكسي بوك أيون) Galaxy Book Ion، و(جالاكسي بوك فلكس) Galaxy Book Flex، اللذين جاءا ليحلا محل حاسبي (نوت بوك 9 بن) Notebook 9 Pen، و(نوت بوك 9) Notebook 9.

والآن يأتي حاسوب (جالاكسي بوك فلكس ألفا) مع تصميم يهدف إلى جلب بعض من المزايا المتقدمة لحواسيب سلسلة (جالاكسي بوك) Galaxy Book إلى جهاز بسعر معقول.

وعلى غرار حاسوب (جالاكسي بوك فلكس)، يمتاز (جالاكسي بوك فلكس ألفا) – الذي ينتمي إلى فئة حواسيب (2 في 1) التي تسمح باستخدامه كحاسوب محمول وحاسوب لوحي – بتصميم من الألمنيوم مع شاشة من نوع QLED بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل. وتمتاز الشاشة بأنه ضيقة الحواف، خاصةً من الأعلى والجانبين.

ويحتوي الحاسوب – الذي يزن 1.19 كيلوجرام ويأتي بسماكة 13.9 ميليمترًا – الجيل العاشر من معالجات Intel Core، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية من نوع SSD NVMe بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. وتدعم بطاريته العمل لمدة 17.5 ساعة، بحسب سامسونج.

ولتقديمه بسعر أقل، يأتي (جالاكسي بوك فلكس ألفا) بدون بعض المزايا المتقدمة التي جاء حاسوب (جالاكسي بوك فلكس) بما في ذلك وسادة الشحن اللاسلكي المدمجة في لوحة التتبع، والقلم الإلكتروني الذي كان يأتي مرفقًا بالحاسوب، ولكن يمكن الآن شراؤه بصورة منفصلة.

وتعتزم سامسونج طرح حاسوبها المحمول الجديد بسعر يبدأ من 829.99 دولارًا أمريكيًا أواخر النصف الأول من عام 2020.