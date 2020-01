سامسونج تطور 9 هواتف ذكية من سلسلة Galaxy A

قدمت شركة سامسونج طلبات لتسجيل العلامات التجارية لأسماء تسعة هواتف ذكية من سلسلة Galaxy A، وتشمل الأسماء Galaxy A12 و Galaxy A22 و Galaxy A32 و Galaxy A42 و Galaxy A52 و Galaxy A62 و Galaxy A72 و Galaxy A82 و Galaxy A92، ومن المتوقع أن تبدأ الإعلان عن هذه الهواتف في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المحتمل أن تكون هذه الهواتف ضمن تشكيلة عام 2021 من سلسلة Galaxy A.

وحظيت سلسلة Galaxy A المجددة وسلسلة Galaxy M الجديدة من سامسونج باستقبال جيد من المستخدمين والنقاد العام الماضي، وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أعلنت عن مجموعة من هواتف سلسلة Galaxy A الجديدة، بما في ذلك Galaxy A51 و Galaxy A71 اللذين تم الإعلان عنهما في شهر ديسمبر 2019 ليكونا أول هواتف سلسلة Galaxy A لعام 2020 المعروضة للبيع هذا الشهر.

وشارك أحد مستخدمي تويتر المعلومات حول الهواتف التسعة المذكورة أعلاه قائلًا: إن الشركة قد سجلتها في كوريا الجنوبية، لكن لا توجد معلومات أخرى تظهرها صور الشهادات، باستثناء أسماء هواتف سلسلة Galaxy A القادمة.

ويشار إلى أن سامسونج قد عمدت العام الماضي إلى تجديد سلسلة Galaxy A، وطرحت هواتف مختلفة بنطاقات سعرية متنوعة، وأوقفت الشركة سلسلة Galaxy J وسلسلة Galaxy On، وقدمت سلسلة Galaxy M لإرضاء المتسوقين عبر الإنترنت، حيث أطلقت العملاقة الكورية الجنوبية في العام الماضي العديد من الهواتف التابعة لسلسلة Galaxy A الجديدة، وتم منحها أسماء مثل Galaxy A30 و Galaxy A50 و Galaxy A70.

وتتطلع سامسونج إلى مواكبة الاتجاه المتمثل في إطلاق العديد من الهواتف التابعة لسلسلة Galaxy A، وذلك من خلال تسجيل الأسماء التجارية لما يصل إلى تسعة هواتف في كوريا الجنوبية لعام 2021، ومن المتوقع أن يتم تسعير جميع هذه الهواتف بنطاقات متنوعة، حيث يكون Galaxy A12 هو الأرخص، و Galaxy A92 هو الأغلى من حيث التكلفة.

وتتحدث المعلومات حول إمكانية أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية في النصف الأول من عام 2020 هواتف Galaxy A11 و Galaxy A21 و Galaxy A31 و Galaxy A41 و Galaxy A51 و Galaxy A61 و Galaxy A71 و Galaxy A81 و Galaxy A91.

فيما قد يشهد النصف الثاني من العام الحالي طرح إصدارات تمت ترقيتها مثل Galaxy A11s و Galaxy A21s و Galaxy A31s، وبالتالي، فإنه من الواضح أن الهواتف ذات الأسماء التجارية الجديدة هي هواتف سلسلة Galaxy A لعام 2021.

يذكر أنه من المتوقع أن تعلن الشركة بالتزامن مع فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن Galaxy Note 10 Lite و Galaxy S10 Lite، كما تستعد سامسونج في شهر فبراير لكشف النقاب عن تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy S، وفي حين أن هناك شائعات حول تسمية الهواتف Galaxy S11، إلا أن التقارير الحديثة توضح إمكانية أن يطلق عليها Galaxy S20.

Lots of #Samsung Galaxy A series smartphones coming later in this year.

A12,A22,A32,A42,A52,A62,A72,A82,A92 get trademark. pic.twitter.com/zhPda0Zig9

— _the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 1, 2020