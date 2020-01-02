دراسات وتقارير

تقرير: هواتف سامسونج هي الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

تقرير: هواتف سامسونج هي الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا
1

قالت شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) Counterpoint: إن شركة سامسونج احتلت المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2019 المنصرم مع حصة بلغت 29%.

وبحسب تقرير Market Pulse الأحدث من شركة (كاونتر بوينت)، فقد حققت هواتف سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A من سامسونج رقمًا قياسيًا من المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2019.

وبحسب التقرير أيضًا، فقد شهد سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 1% خلال الربع الثالث من 2019، أما سوق الهواتف الذكية تحديدًا، فقد شهد نموًا بنسبة 2%. ويُعزى تباطؤ النمو إلى الأزمات واللوائح الاقتصادية في البلدان الرئيسية، بما في ذلك: نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والتي تمثل ربع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تلك الأسواق، حظي هاتفا (جالاكسي أي10)، و(جالاكسي أي20) بمبيعات قوية، مما ساعد سامسونج على احتلال الصدارة.

يُشار إلى أن الحصة الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت من نصيب شركتي سامسونج و Tecno Mobile الصينية، إذ تمكنت الأخيرة من التغلب على مواطنتها هواوي في احتلال المركز الثاني. ومع ذلك، لا تزال هواوي تحظى بحصة جديدة في تلك الأسواق، التي تسعى الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك: شاومي، وفيفو، وأوبو إلى دخولها.

يُشار إلى أسواق أفريقيا لا تزال تنتشر فيها الهواتف التقليدية، حيث تمثل هذه الهواتف ما نسبته 37% من السوق. ويسير الانتقال من الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية بخطى بطيئة في المنطقة بسبب مجموعة من المشكلات، مثل: ارتفاع تكلفة البيانات والأجهزة، والأمية الرقمية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

سامسونج تطور 9 هواتف ذكية من سلسلة Galaxy A

تقرير: سامسونج تعمل هاتف جديد باسم Galaxy M21

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

تسريب الصور الحية لهاتف Galaxy Note10 Lite المنتظر

منوعات تقنية

تسريب صور تلفاز سامسونج العديم الحواف “تمامًا”

أجهزة محمولة

6 حقائق مهمة عن بطارية هاتفك وكيفية إطالة عمرها

أجهزة محمولة

سامسونج قد تطلق اسم Galaxy S20 على هاتفها الرائد المرتقب

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد