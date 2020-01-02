تقرير: هواتف سامسونج هي الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

قالت شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) Counterpoint: إن شركة سامسونج احتلت المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2019 المنصرم مع حصة بلغت 29%.

وبحسب تقرير Market Pulse الأحدث من شركة (كاونتر بوينت)، فقد حققت هواتف سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A من سامسونج رقمًا قياسيًا من المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2019.

وبحسب التقرير أيضًا، فقد شهد سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 1% خلال الربع الثالث من 2019، أما سوق الهواتف الذكية تحديدًا، فقد شهد نموًا بنسبة 2%. ويُعزى تباطؤ النمو إلى الأزمات واللوائح الاقتصادية في البلدان الرئيسية، بما في ذلك: نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والتي تمثل ربع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تلك الأسواق، حظي هاتفا (جالاكسي أي10)، و(جالاكسي أي20) بمبيعات قوية، مما ساعد سامسونج على احتلال الصدارة.

يُشار إلى أن الحصة الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت من نصيب شركتي سامسونج و Tecno Mobile الصينية، إذ تمكنت الأخيرة من التغلب على مواطنتها هواوي في احتلال المركز الثاني. ومع ذلك، لا تزال هواوي تحظى بحصة جديدة في تلك الأسواق، التي تسعى الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك: شاومي، وفيفو، وأوبو إلى دخولها.

يُشار إلى أسواق أفريقيا لا تزال تنتشر فيها الهواتف التقليدية، حيث تمثل هذه الهواتف ما نسبته 37% من السوق. ويسير الانتقال من الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية بخطى بطيئة في المنطقة بسبب مجموعة من المشكلات، مثل: ارتفاع تكلفة البيانات والأجهزة، والأمية الرقمية.