إل جي تطور جهاز تلفاز قابلًا للف وينزل من السقف

أعلنت شركة إل جي اليوم الخميس أنها تعتزم عرض تصميم جديد لأجهزة التلفاز القابلة للف، وذلك خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي ينطلق الأسبوع المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت الشركة الكورية قد كشفت خلال مشاركتها في معرض CES خلال العامين الماضيين عن أجهزة تلفاز قابلة للف تنبثق نحو الأعلى من صندوقها، أما جهاز التلفاز الجديد الذي سيُكشف عنه خلال CES 2020 سينزل نحو الأسفل من السقف، وذلك بشكل يشبه شاشة أجهزة الإسقاط الضوئي، ولكن بدون الجهاز. كما تعتزم الشركة الإعلان عن جهاز تلفاز OLED TV بقياس 48 بوصة.

وتُشتهر إل جي بابتكاراتها التي تسعى من خلالها إلى تصغير المساحة التي تشغلها أجهزة التلفاز حين لفها، ومع الابتكار الجديد، فإنها تصغر المساحة أكثر من ذي قبل، خاصةً أن الشاشة التي تنزل من السقف تُلغي الحاجة إلى وضع الصندوق على منصة.

وقالت إل جي في تدوينة على موقع LG Display: إن الشاشة سوف تُخزّن في السقف، وسيكون بالإمكان سحبها نحو الأسفل حسب الرغبة، ومع ذلك، فلم تُشارك الشركة في التدوينة أي صور لجهاز التلفاز الذي تعتزم الكشف عنه.

وتعتزم إل جي الكشف عن جهاز تلفاز OLED TV بقياس 48 بوصة، وهي خطوة مرحب بها لمن يريد أجهزة تلفاز تدعم هذه التقنية، ولكن بقياس أصغر، خاصةً أن أجهزة التلفاز من هذا النوع لا تتوفر بقياس أصغر من 55 بوصة، الأمر الذي يجعلها غير عملية للمنازل الصغيرة والشقق. وإلى جانب قياس 48 بوصة، تعتزم الشركة الكشف عن أجهزة بقياسات مختلفة: 55 بوصة، و65 بوصة، و77 بوصة، و88 بوصة.

يُشار إلى أن إل جي لم تكشف عن موعد طرح جهاز التلفاز OLED TV بقياس 48 بوصة في الأسواق، كما أن أجهزة التلفاز القابلة للف التي كشفت عنها حتى الآن لم تُطرح في الأسواق كمنتجات تجارية.