تعتبر Versa 2 أحدث ساعة ذكية من شركة Fitbit وقد أثبتت نفسها بسرعة لتصبح واحدة من أفضل منتجات الشركة منذ سنوات. حيث تتميز بتصميم أنيق جديد مقاوم للماء، وتضم عددًا من الميزات الجديدة مثل: دعم المساعد الصوتي أليكسا من أمازون، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتخزين الموسيقى، كما تتوافر بسعر مناسب.

سواء كنت تقوم بإعداد ساعة Versa لأول مرة، أو ترغب فقط في إزالتها من هاتفك القديم وإقرانها بهاتف جديد فالأمر سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.

إليك أسهل طريقة لإقران ساعة Fitbit Versa بهاتفك:

سواء كانت الساعة Fitbit Versa، أو Fitbit Versa 2 فإن تهيئة الإعدادات متشابهة في جميع الإصدارات. ولحسن الحظ فالساعة متوافقة مع أجهزة أندرويد وهواتف آيفون.

سيتطلب الأمر في البداية تشغيل الساعة والتأكد من عمل البطارية وشحنها شحنة كاملة، بعد ذلك توجه لهاتفك وقم بتنزيل تطبيق Fitbit عليه، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون عبر آب ستور. ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Fitbit على هاتفك ثم قم بتسجيل الدخول بحساب Fitbit – إذا كنت تنتقل من هاتف قديم لهاتف جديد -، وإن لم يكن لديك حساب فقم بإنشاء حساب جديد بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي ترغب في استخدامها لحساب Fitbit الخاص بك.

اضغط على أيقونة حسابك الموجودة في أعلى اليمين، ثم اضغط على خيار (إعداد جهاز).

اضغط على Versa أو Versa 2 من قائمة الأجهزة المتاحة.

انقر على خيار (التبديل إلى إصدار جديد) Switch to Versa أو إعداد Versa (وذلك يعتمد على ما إذا كان لديك ساعة أخرى مرتبطة بحسابك).

قم بالتمرير خلال البنود والسياسات واضغط على خيار (أوافق)، ثم اضغط على خيار (التالي).

سوف يبحث هاتفك عن ساعة Versa عبر (البلوتوث) Bluetooth. وبمجرد العثور على Versa، اكتب الأرقام الظاهرة على شاشتها.

اضغط على خيار (التالي) لتوصيل Versa بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi الخاصة بك.

اضغط على شبكة Wi-Fi التي تريد استخدامها، ثم اكتب كلمة المرور لشبكتك.

اضغط على خيار (التالي) Next لتحديث الساعة.

انتظر بضع دقائق لأن عملية التنزيل والتثبيت قد تستغرق بعض الوقت.

اضغط على خيار (متابعة) Continue بمجرد الانتهاء.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ستظهر لك بعض المقاطع القصيرة التي توضح لك كيفية استخدام النسخة الخاصة بك، وذلك مثلما هو واضح في الصور التالية:

عندما تصل إلى صفحة (نصائح الارتداء والعناية) wear & care tips، اضغط على خيار (التالي) Next.

اضغط على خيار (تم) Done في الصفحة التالية، ثم اضغط على خيار (موافق) Okay لربط Versa بتطبيق Fitbit.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم إقران ساعة Fitbit Versa بهاتفك وستكون جاهزة لبدء تتبع نشاطك الرياضي، والنوم، ومعدل ضربات القلب، وغير ذلك.