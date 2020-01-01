أجهزة محمولة

Oppo تختبر أندرويد 10 على هاتفي F11 و F11 Pro

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تختبر شركة أوبو Oppo نظام التشغيل أندرويد 10 على هواتف Oppo F11 أو F11 Pro أو F11 Pro Avengers Edition، حيث فتحت الشركة نسخة تجريبية من واجهة المستخدم خاصتها ColorOS 7 لهذه الأجهزة، مع الإشارة إلى أن هذه النسخة التجريبية تقتصر على عدد محدد من المستخدمين، على أن توفر الشركة المزيد من الفرص للاشتراك في الإصدار التجريبي في المستقبل.

ويتعين على المستخدمين الراغبين في التسجيل في الإصدار التجريبي الاشتراك أولاً في الاختبار التجريبي ثم تنزيل أحدث إصدار تجريبي من ColorOS 7 على هواتفهم، وكانت الشركة الصينية قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن إطلاق واجهة المستخدم خاصتها ColorOS 7 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، مع إطلاق أولي في الصين تليها العالمية.

وتعمل الشركة في الوقت نفسه على تحديث هواتفها إلى هذا الإصدار الجديد من واجهة المستخدم، لكنها كانت أبطأ من الكثير من منافسيها من خلال إطلاق الإصدارات التجريبية.

وفي منشور ضمن مجتمع ColorOS، فإن الشركة تحذر من أن هذه النسخة التجريبية تهدف إلى إجراء اختبار وظيفي وقد تكون غير مستقرة، لكنها قادرة على تلبية متطلبات المستخدم الأساسية، وقد يواجه المستخدم بعض الأخطاء، وتتوقع الشركة الإبلاغ عن هذه الأخطاء من خلال تطبيق ColorOS Community لمساعدتها في حل هذه المشكلات.

ويقترح سجل التغيير الخاص بواجهة المستخدم ColorOS 7 أن التحديث سيأتي بخط Oppo Sans جديد وتصميم وواجهة مستخدم أفضل تتمثل في ميزة الشريط الجانبي الذكي لتحسين التشغيل بيد واحدة وميزة لقطة شاشة الثلاثية الأصابع المحسنة وإعدادات لقطة شاشة جديدة والإصدار الجديد من إيماءات التنقل.

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كما يؤدي التحديث أيضًا إلى توفير الوضع الداكن ووضع التركيز وزر توقف مؤقت أثناء تسجيل الشاشة بالإضافة إلى وضع جديد لتحسين تجربة المستخدم للمستخدمين ضعاف البصر وخلفيات حية جديدة والمزيد من أنماط ساعات إيقاف تشغيل الشاشة وميزة قص جديدة في التسجيلات ومحرر فيديو Soloop جديد أيضًا.

 

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