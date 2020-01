 صفقة اليوم.. احترف مجال الأمن الإلكتروني مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف مجال الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات The A to Z Cyber Security & IT Certification Training Bundle.

عدد الدورات: 12.

عدد الدروس: 879.

المدة: 144 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم مهارات القرصنة الأخلاقية من الصفر وحتى التعامل مع التقنيات المتقدمة، وللعلم فإن القراصنة الأخلاقيين يُطلق عليهم اسم (قراصنة القبعة البيضاء) White-Hat Hackers، وهم ينتهجون نهجًا أخلاقيًا في هجماتهم الإلكترونية، حيث يهدفون إلى توعية المؤسسات ولفت نظرها إلى المخاطر الأمنية المحتملة، من خلال إكتشاف ثغرات قد تؤدي إلى حدوث اختراق وتسريب بيانات أو إلحاق أي أضرار أخرى.

كما ستتعلم أساسيات بنية وتصميم أمن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تأهيلك لاجتياز اختبارات عدة شهادات في المجال منها: شهادة CCSP في أمان الحوسبة السحابية، وشهادة CISSP التي تساعدك في تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات في أي مؤسسة، وشهادة CISM من ISACA وهي عبارة عن برنامج تم تطويره لمديري ومحترفي أمن المعلومات.

تركز هذه الحزمة أيضًا على تعليمك كيفية اكتشاف نقاط الضعف في أي نظام، وتجنب هجمات الفدية، بالإضافة إلى الدراسة لاجتياز امتحان شهادة +CompTIA Security التي يحتاجها أي خبير في الأمن الإلكتروني.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1438دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر خروقات البيانات أكبر تهديد لأي شركة في العالم، حيث تشير إحصائيات موقع Cybersecurity Ventures إلى أن جرائم الإنترنت ستكلف العالم 6 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2021. كما أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019؛ أُبلغ عن 5183 خرقًا أمنيًا ما تسبب في الكشف عن 7.9 مليار سجل، وبناءً عليه فقد ارتفع إجمالي عدد الخروقات بنسبة 33.3% مقارنةً بعام 2018.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار عدد تهديدات الأمن الإلكتروني المتزايدة، والهجمات التي تواجهها الشركات يوميًا، من خروقات البيانات، وهجمات سلسلة التوريد، وهجمات الفدية، وهذا ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في تعزيز أنظمة الأمن الخاصة بهم.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على الوظائف هذا المجال؛ وتطوير مهاراتك من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The A to Z Cyber Security & IT Certification Training Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 144 ساعة تدريبية على الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات مع خصم يصل إلى 97%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1438 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 12 دورة تدريبية، وما يصل إلى 879 درسًا، وأكثر من 144 ساعة من المحتوى، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف مجالات الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Ethical Hacking From Scratch to Advanced Techniques.

GSEC Certification: Security Essentials.

The Art of Exploitation Course.

SQL Injection.

The Complete Ethical Hacking Certification Course.

CISSP Exam Preparation Training Course.

Penetration Testing & Ethical Hacking Project from A to Z.

Certified Cloud Security Professional: CCSP.

CISM: Certified Information Security Manager.

CISA: Certified Information Systems Auditor.

CompTIA Security+ Certification.

CompTIA CSA+ & Certified Cyber Security Analyst.

