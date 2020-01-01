حمى الإعلانات تصل إلى داخل نظام ColorOS

أعلنت شركة Realme هذا الأسبوع أنها ستبدأ بعرض إعلانات ضمن واجهة التشغيل ColorOS المستندة إلى نظام أندرويد، وذلك بعد عام من النمو الهائل في سوق أجهزة أندرويد، حيث تعد الإعلانات المعروضة ضمن البرمجيات مصدرًا كبيرًا لإيرادات الشركات، لكنها عادةً ما لا يحبذها المستخدمون.

هذا وتعد Realme، علامة تجارية فرعية من شركة أوبو Oppo تهدف بوضوح إلى التنافس بشكل أساسي مع شاومي وعلامتها التجارية الفرعية Redmi، واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وتبيع أجهزتها بشكل مخصص في الهند.

وتمكنت العلامة التجارية في عام 2019 من تحقيق نمو سنوي بنسبة 400 في المئة، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة في الهند بعد شاومي وسامسونج وفيفو، ويعود جزء من هذا النمو إلى القيمة السعرية لهواتف Realme الذكية، والتي عادةً ما تكون أقل من المنافسين المماثلين.

وترغب Realme مع بداية عام 2020 في الاستمرار في تقديم المزيد من المفاجآت من خلال تقديم توصيات المحتوى ضمن ColorOS، حيث تجلب الشركة الإعلانات إلى نظامها التشغيلي من أجل المساعدة في الحفاظ على نموذج أعمال مستدام، لكنها أوضحت أن نظام الإعلانات يضمن حماية خصوصية المستخدم والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.

ويؤثر هذا التغيير على الأجهزة العاملة بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 6، إذ من المفترض أن تظهر الإعلانات على أجهزة Realme في مكانين مختلفين، الأول موجود في تطبيق مدير الهاتف بينما الثاني موجود في صفحة التحقق من الأمان بعد تثبيت تطبيقات جديدة.

ويجري تفعيل عرض الإعلانات بشكل افتراضي، لكن يمكن لمستخدمي Realme تعطيلها، وذلك على عكس شاومي التي لم تقدم مثل هذا الخيار في البداية.

يذكر أن Realme قد سخرت في وقت سابق من هذا العام من شركة شاومي الصينية بسبب الإعلانات التي وضعها شاومي ضمن واجهة المستخدم الخاصة بها المسماة MIUI، واستغلت هذه النقطة لبيع جهازها Realme 3، لكن يبدو أن الإعلانات تعد إحدى الطرق لضمان بقاء أسعار أجهزة Realme منخفضة.