تقرير: سامسونج تعمل هاتف جديد باسم Galaxy M21

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص بأخبار سامسونج – أمس الثلاثاء بأن سامسونج تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد باسم (جالاكسي إم21) Galaxy M21.

وكان الموقع قد أفاد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم بأن سامسونج تعمل على هاتفين جديدين هما: (جالاكسي إم11) Galaxy M11، و(جالاكسي إم31) Galaxy M31، والآن علم من مصادره أن الشركة تعمل أيضًا على هاتف (جالاكسي إم21)، ليكون خلفًا لهاتف (جالاكسي إم20) Galaxy M20 الذي يعد الأفضل مبيعًا في سلسلة (جالاكسي إم20).

وذكر (سام موبايل) أن هاتف (جالاكسي إم21) الذي تعمل عليه سامسونج يحمل رقم الطراز SM-M215F، وأكد أنه سيأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، مقارنةً بهاتف (جالاكسي إم20) الذي يقدم ذاكرة بسعة 32 و 64 جيجابايت. كما يتوقع أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي معالجًا من نوع Exynos 9610 أو Exynos 9610، وما لا يقل عن 3 كاميرات خلفية.

وأضاف الموقع أن هواتف (جالاكسي إم) لعام 2020 ستتوفر أساسًا باللونين الأسود، والأزرق للهواتف الثلاثة، ولكن كلًا منها سيأتي مع لون ثالث مميز، مثل اللون البنفسجي لهاتف (جالاكسي إم11)، والأخضر لهاتف (جالاكسي إم21)، والأحمر لهاتف (جالاكسي إم31).

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تعلن سامسونج عن هواتف سلسلة (جالاكسي إم) الجديدة أواخر شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك على غرار ما فعلت العام الماضي.