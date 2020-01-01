تسريب صور تلفاز سامسونج العديم الحواف “تمامًا”

نشر موقع ألماني ما قال إنها صور لجهاز التلفاز العديم الحواف تمامًا الذي تعتزم شركة سامسونج الإعلان عنه خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020.

وفي حال صحت الصور، فإن تصميم جهاز التلفاز مذهل، إذ إنه عديم الحواف تمامًا من الجهات الثلاث: العليا، والجانبين. وسيكون معرض CES أفضل مكان تُعلن فيه سامسونج عن جهاز التلفاز الثوري، حيث تجتمع الشركات من جميع أنحاء العالم للكشف عن ابتكاراتها. كما أن سامسونج اعتادت الكشف عن جديدها من أجهزة التلفاز خلال المعرض الذي يُقام سنويًا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت صحيفة كورية قد أفادت قبل يومين بأن شركة سامسونج تعتزم الكشف عن جهاز تلفاز عديم الحواف خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وقال موقع The Elec: إنه علم من مصادره في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري أن مسؤولين بالشركة أُعجبوا جدًا جدًا بالمنتج خلال اجتماع داخلي قُبيل الإطلاق. وتعتزم سامسونج بدء مرحلة الإنتاج الشامل لجهاز التلفاز اعتبارًا من شهر شباط/فبراير المقبل.

وأضاف الموقع أن سامسونج أزالت حواف أجهزة التلفاز التي يزيد قياسها عن 65 بوصة، واختارت بدلًا من ذلك لحم الشاشة بالجسم الأساسي للتلفاز. وقد استخدمت الشركة في العملية مكونات من شركات كورية.

ويُعتقد أن جهاز التلفاز المرتقب من سامسونج سيمتاز – إلى جانب كونه عديم الحواف – بأنه يقدم شاشة بدقة 8K.