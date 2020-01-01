تسريب الصور الحية لهاتف Galaxy Note10 Lite المنتظر

نشر حساب TechTalk TV على موقع تويتر صورًا حيةً لما يبدو أنه هاتف (جالاكسي نوت 10 لايت) Galaxy Note 10 Lite، وهي النسخة المخففة من هاتف سامسونج (جالاكسي نوت10) Galaxy Note10.

وكانت قد نُشرت قبل نحو أسبوعين صورًا صحفية كشفت عن تصميم الهاتف الذي نُشرت على مدى الأشهر الماضية العديد من التسريبات المتعلقة به. والآن تأتي الصور الحية لتؤكد ذلك التصميم.

ويظهر في الصور الحية هاتف مع شاشة ذات ثقب في المنتصف للكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات خلفية ضمن نظام مربع الشكل في الزاوية العليا اليسرى. ولا يظهر على الظهر حساس للبصمة مما يُرجح أن الهاتف سوف يدعم حساس بصمة تحت الشاشة. كما يظهر في الصور القلم الإلكتروني S Pen الذي يُشاع أنه سيدعم تقنية البلوتوث 5.1.

ومع أن التسريبات المتعلقة بالهاتف كانت كثيرة خلال المدة الماضية، إلا أن سامسونج لم تتطرق إليه رسميًا، ومع ذلك، فإن تسريبًا من الأسبوع الماضي كشف عن كافة المواصفات الخاصة بهاتف (جالاكسي نوت 10 لايت)، بما في ذلك: معالج Exynos 9810، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. أما الشاشة فستكون من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات، وبدقة FHD+، والبطارية ستكون بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فسيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية الثلاث فستكون بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. ويُشاع أن الهاتف سوف يتوفر بسعر قريب من 700 دولار أمريكي.