آبل تخطط لإطلاق آيفون بشاشة كاملة بدون نتوء

تخطط شركة آبل لإعادة تقديم الماسح الضوئي لبصمات الأصابع Touch ID على طراز آيفون واحد على الأقل من الهواتف المقرر إصدارها هذا العام، حيث اكتشف موقع LetsGoDigital ثلاث براءات اختراع تصميمية في اليابان، والتي تظهر جميعها جهاز آيفون بدون نتوء، مما سيضطر الشركة لإجراء بعض التغييرات الجوهرية.

وتتعلق كل براءة اختراع بواجهة مستخدم، لكن يبدو من المثير للاهتمام أن آبل أهملت النتوء في جميع الرسوم التوضيحية تقريبًا.

وكانت شركة كوبرتينو قد ابتعدت قبل عامين عن بصمات الأصابع وبدأت حقبة جديدة من التعرف على الوجه Face ID، ومع ذلك، قد تكون هناك فرصة للعودة إلى Touch ID إذا أعادت آبل تصميم جهاز آيفون بواجهة عرض كاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستند التقرير إلى عرض تقديمي لبنك كريدي سويس Credit Suisse في الصيف الماضي يزعم التحدث مع شركاء في سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل الذين أكدوا وجود تصميم لشاشة كاملة في عام 2020.

ويشير الموردون إلى أن هاتف آيفون سيتضمن كاميرا تحت الشاشة أيضًا، لكنها لن توفر ميزة Face ID بالنظر إلى التحديات التصميمية.

وقال مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، المحلل الذي يتمتع بمعرفة قوية بخريطة طريق شركة آبل، في شهر أغسطس الماضي: إن تصميم الشاشة الكاملة لهاتف آيفون لن يظهر لأول مرة حتى عام 2021، موضحًا أن هاتف آيفون الصادر في تلك السنة سيأتي مع Touch ID بسبب وجود الماسح الضوئي للبصمات تحت الشاشة.

وأخبرت المصادر المحلل مينغ تشي كو أن آبل تخطط لتقليل استهلاك الطاقة للمكونات وزيادة مساحة الاستشعار، وسيبقى جهاز Face ID حتى لو كانت أجهزة استشعاره موجودة تحت لوحة OLED.

وفي الوقت نفسه، فقد كشف تقرير نشرته وكالة بلومبرج قبل بضعة أشهر أن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيتضمن Touch ID، ويمكن أن تعيد آبل إحياء زر الصفحة الرئيسية الفعلي، أو يمكنها وضع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع على الجهة الجانبية أو الخلفية لطراز آيفون منخفض التكلفة.

وبالرغم من الشائعات، فمن غير الواضح ما إذا كانت آبل ستتخذ بالفعل هذه الخطوة الجريئة المتعلقة بإزالة Face ID من هواتفها، وذلك لأن الميزة أصبحت شائعة وأسرع من النماذج السابقة لماسحات البصمات، وذلك وفقًا للشركة المصنعة لهواتف آيفون.