وجب التنبيه! واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة اعتبارًا من 1 فبراير 2020

وجب التنبيه! واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة اعتبارًا من 1 فبراير 2020

حدّثت خدمة التراسل الفوري واتساب صفحة الدعم الخاصة بها لتعلن عن الحد الأدنى لإصدارات نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس التي تدعم تطبيقها، وذلك في مسعى منها لتنبيه وتشجيع مستخدمي تلك الإصدارات بالترقية.

وقالت واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – في صفحة الدعم: إنها توفر الدعم وتوصي باستخدام الأجهزة التي تعمل بالإصدار أندرويد 4.0.3 وما بعده، وبالإصدار 9 وما بعده من نظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل. هذا، بالإضافة إلى بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل KaiOS 2.5.1 وما بعده، مثل: JioPhone، و JioPhone 2.

وأضافت الشركة أن مستخدمي الأجهزة العاملة بالإصدار 2.3.7 من نظام أندرويد، والإصدار 8 من نظام آي أو إس لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة، أو إعادة التحقق منها. ومع ذلك، فلا يزال بالإمكان استخدام الخدمة حتى تاريخ 1 شباط/فبراير 2020.

واعتبارًا من تاريخ اليوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 لن يكون بإمكان مستخدمي نظام التشغيل ويندوز فون من مايكروسوفت استخدام واتساب، حتى أن الشركة أزالت التطبيق من متجر النظام منذ 1 تموز/يوليو 2019.

ونبهت واتساب أيضًا إلى أنه بسبب عدم التطوير لأنظمة التشغيل تلك، فإن بعض مزايا التطبيق قد تتوقف عن العمل في أي لحظة.