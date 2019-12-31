 صفقة اليوم.. احترف تحسين محركات البحث SEO وإعلانات فيسبوك مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث وإستراتيجيات النمو The Complete 2020 Google SEO & Growth Hacking Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 638.

المدة: 44 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من 100 تقنية وإستراتيجية لزيادة معدل النمو والتحويل بمواقع الويب حتى 5 مرات، وكيفية كتابة النصوص بطريقة فعالة لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين، وكيفية اختبار كل عنصر على الموقع لتقييم الأداء، وكيفية تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع لتحسين ظهوره في نتائج محرك بحث جوجل.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إستراتيجيات الإعلان، وكيفية إنشاء عروض ترويجية ذات معدلات تحويل عالية، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية الإعلان على 6 منصات تواصل اجتماعي تشمل: فيسبوك، ويوتيوب، وتويتر، ولينكدإن، وPinterest، وQuora. بالإضافة إلى كيفية تحقيق النمو باستخدام إعلانات جوجل، ومتابعة أداء المواقع باستخدام أداة تحليلات جوجل Google Analytics.

تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية بناء حملات إعلانية احترافية على فيسبوك، وكيفية الاستفادة من الميزات المتقدمة مثل: (Facebook Pixel) مع تغطية إعلانات الفيديو وإعلانات إنستاجرام، وخيارات إعادة الاستهداف.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر تحسين محركات البحث SEO من أهم مجالات التسويق الإلكتروني، حيث يساعد الأنشطة التجارية والخدمية على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار إليها أثناء بحثهم على الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة، ويتميز عن غيره من مجالات التسويق الإلكتروني الأخرى أنه يساعد المواقع في اجتذاب العملاء المحتملين المهتمين فعلا بالمنتج أو الخدمة ويبحثون بجدية عن التفاصيل أو الأسعار للشراء بدون إنفاق مزيد من التكاليف للقيام بحملات إعلانية مدفوعة على الإنترنت.

إذا كنت ترغب في احتراف هذا المجال فيمكنك الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية ( The Complete 2020 Google SEO & Growth Hacking Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 44 ساعة تدريبية لاحتراف التقنيات والإستراتيجيات اللازمة لتحسين ظهور المواقع في محركات البحث، ومعدل التحويل، وعدد النقرات، وجذب العملاء المحتملين لزيادة المبيعات، مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 25 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وما يصل إلى 638 درسًا، وأكثر من 44 ساعة من المحتوى، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف تحسين محركات البحث SEO وإعلانات جوجل وفيسبوك.

بحصولك على هذه الصفقة ستعلم أكثر من 100 تقنية وإستراتيجية لزيادة معدل النمو والتحويل بمواقع الويب حتى 5 مرات، مع تعلم كيفية كتابة النصوص بطريقة فعالة لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين، وكيفية اختبار كل عنصر على الموقع لتقييم الأداء، وكيفية تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع لتحسين ظهوره في نتائج محرك بحث جوجل.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إستراتيجيات الإعلان، وكيفية إنشاء عروض ترويجية ذات معدلات تحويل عالية، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية الإعلان على 6 منصات تواصل اجتماعي تشمل: فيسبوك، ويوتيوب، وتويتر، ولينكدإن، وPinterest، وQuora. بالإضافة إلى التعامل مع إعلانات جوجل، والاستفادة من تحليلات جوجل Google Analytics.

كما يوجد دورة تدريبية كاملة حول الحملات الإعلانية على منصة فيسبوك فقط، وكيفية الاستفادة من الميزات المتقدمة مثل: (Facebook Pixel) وتغطية إعلانات الفيديو وإعلانات إنستاجرام، وخيارات إعادة الاستهداف.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The 2020 Complete Growth Hacking & Conversion Course

The Complete SEO Course

65 Actionable Branding Strategies That Will Triple Your Profit

Go Viral on 6 Social Media Marketing Platforms

The Complete Facebook Ads Course: Beginner to Advanced

The Complete Digital Marketing 12-in-1 Course

Google SEO for Images: Massive Growth Marketing Made Easy

الحصول على الصفقة: من هنا.