سامسونج قد تطلق اسم Galaxy S20 على هاتفها الرائد المرتقب

كشف صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe الأسبوع الماضي أن سامسونج تعتزم إطلاق اسم (جالاكسي إس20) Galaxy S20 على الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S، وذلك بدلًا من (جالاكسي إس11).

واليوم عاد Ice Universe ليؤكد ما قاله في التغريدة الأولى. إذ نشر تغريدة جديدة لم يقل فيها إلا كلمة “نعم” مع الرمز التعبيري للوجه المبتسم.

Yes🙂 — Ice universe (@UniverseIce) December 31, 2019

وبعد أشهر من توقع اسم (جالاكسي إس11) على الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة، يبدو أن سامسونج قررت دخول العقد الجديد مع نظام جديد للأسماء، خاصةً أن العام الجديد سيكون 2020، لذا سيحمل الجهاز اسم (جالاكسي إس20).

وبصرف النظر عن الاسم، يُتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هاتفها الذكي المرتقب خلال شهر شباط/فبراير المقبل. ويُتوقع أن تُطلق الجهاز في أربعة طُرز: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 إي)، و(جالاكسي إس20 5جي). وسوف تستخدم الهواتف معالج Exynos 990 من سامسونج نفسها، أو كوالكوم سنابدراجون 865.

وتتحدث التسريبات أيضًا أن الهواتف ستقدم بطارية أكبر مقارنةً بهواتف (جالاكسي إس10) الحالية، وقد تبلغ السعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة. وسوف يُعلن عنها في 11 شباط/فبراير 2020، على أن تُشحن اعتبارًا من 18 شباط/فبراير.

ويُتوقع أن يقدم هاتفا (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس) أربع كاميرات خلفية بدقة 108 ميجابكسل للرئيسية، وكاميرا لتسجيل العمق بدقة لا تقل عن 48 ميجابكسل مع تقريب بصري بمعدل 5x. ثم إن الشاشة سوف تدعم معدل تحديث عالٍ وقدره 120 هرتز.