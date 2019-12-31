حتى مع العقوبات.. هواوي تعلن عن ارتفاع إيراداتها لعام 2019 بنسبة 18%

قالت شركة هواوي اليوم الثلاثاء: إنها إيراداتها للعام 2019 بأكمله ستقفز على الأرجح بنسبة 18% إلى 850 مليار يوان (121.72 مليار دولار أمريكي)، وهو أقل من توقعاتها السابقة، وذلك بسبب إدراجها إلى القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمر الذي أدى إلى تقييد نموها وتعطيل قدرتها على الحصول على العتاد الرئيسي لمنتجاتها.

ومنعت الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو الماضي شركة هواوي، التي تعد أكبر شركة في العالم لمعدات الاتصالات، وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، من التعامل مع الشركات الأمريكية، مما حال دون وصولها إلى العتاد والتقنيات الضرورية لمنتجاتها، بما في ذلك نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وتزعم الحكومة الأمريكية أن معدات هواوي تشكل مخاطر على الأمن القومي لأنه يمكن استخدامها من قبل الحكومة الصينية للتجسس على المستخدمين. ونفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا أن تكون منتجاتها تشكل تهديدًا أمنيًا.

وكشف (إريك شو) – رئيس مجلس الإدارة بالتناوب لشركة هواوي – عن الأرقام في رسالة العام الجديد للموظفين والعملاء، والتي توقع فيها أيضًا أن يكون عام 2020 “سنةً صعبةً”، معتبرًا أنه من غير المرجح أن تنمو الشركة بالسرعة التي نمت بها في النصف الأول من العام الحالي.

وتقدر هواوي أن تنمو إيراداتها لعام 2019 بنسبة 18%، وهو أقل من عام 2018، عندما ارتفعت إيراداتها السنوية بنسبة 19.5%. ولم تُفصّل الشركة أرقام الربع الرابع من 2019، لكن وفقًا لحسابات وكالة رويترز المستندة إلى بياناتها السابقة، فقد ارتفعت الإيرادات في الربع المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر إلى 239.2 مليار يوان (23.28 مليار دولار)، بزيادة 3.9٪ عن العام السابق وأبطأ من زيادة 27٪ التي أُعلن عنها في الربع الثالث من 2019.

وقال شو: “أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا مما مضى، وتزايد الضغط الهبوطي على الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “على المدى الطويل، ستواصل حكومة الولايات المتحدة قمع تطور التقنية الرائدة، وهذا يشكل بيئة مليئة بالتحديات أمام هواوي من أجل البقاء والازدهار”.

كما قال شو إن شركة هواوي شحنت 240 مليون هاتف ذكي هذا العام، بزيادة 20٪ عن عام 2018. وقد باعت شركة هواوي الهواتف الذكية التي تم إطلاقها قبل الحظر. أما هاتفها الأحدث (ميت 30) الذي بدأ طرحه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فلا يمكنه الوصول إلى إصدار مرخص وتحديثات نظام أندرويد، فضلًا عن خدمات وتطبيقات جوجل.

وقال شو في رسالته: إن شركة هواوي ستفعل كل ما بوسعها لبناء نظامها الأساسي لخدماتها المحمولة Huawei Mobile Services، التي ستكون بديلةً عن خدمات جوجل، والتي تتضمن خدمات، مثل التخزين السحابي، ومعرض التطبيقات، ووصفه النظام بأنه “أساس قدرتنا على بيع الأجهزة الذكية في الأسواق خارج الصين”.

كما تعمل هواوي على تطوير نظام التشغيل المحمول الخاص بها والمعروف باسم (هارموني) Harmony، ومع ذلك فإن المحللين يشككون في أن فكرة النظام بديل قابلة للتطبيق.