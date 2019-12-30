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هواوي تستعرض تاريخها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتوقعاتها المستقبلية

هواوي تستعرض تاريخها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتوقعاتها المستقبلية
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في سلسلة وثائقية أُطلقت حديثًا، قدمت شركة هواوي الرائدة عالميًا لمحة عن أيامها الأولى ونجاحها في التحول لاحقًا إلى واحدة من كبرى الشركات التكنولوجيا في العالم. وتتضمن سلسلة “من هواوي؟” التي تم إنتاجها بالتعاون مع “بي بي سي” لقاءات مع رن جنغفاي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هواوي، و زو ونوي، رئيس معهد البحوث الاستراتيجية في شركة هواوي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات التنفيذية في الشركة والمحللين والرواد العالميين في قطاع الاتصالات.

وتعد منطقة الشرق الأوسط اليوم واحدة من الأسواق العالمية القوية بالنسبة لشركة هواوي، وذلك في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يخصصها القطاعان العام والخاص للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أشاد جنغفاي في مطلع هذا العام بجهود التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبتاريخها العريق في مجالات الرياضيات والهندسة.

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