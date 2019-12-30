احتفظوا بذكرياتكم مع حلول ويسترن ديجيتال في موسم العطلات

نهاية العام وموسم العطلات هي الفترة الثمينة التي نقضي فيها أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، وينطوي ذلك على صنع أروع الذكريات معًا. ويعتبر التقاط أجمل الصور في هذه اللحظات الثمينة أمرًا مهمًا، لذلك ستمنحكم “ويسترن ديجيتال” الأفكار الرائعة التي ستوفر لأحبائكم حلًا بسيطًا وشاملًا لتخزين وإدارة الصور ومقاطع الفيديو ليتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة هذه الذكريات لسنوات طويلة.

وتتنوع خيارات تخزين البيانات الأنيقة والموثوقة والمناسبة بين ما يخص المصور الذي يستهدف التقاط الصورة المثالية واللاعب المحترف الذي يسعى إلى التفوق في أدائه.

سانديسك:

SanDisk Extreme PRO portable SS

يوفر محرك أقراصSanDisk Extreme PRO الخارجي، وهو وسيط تخزين ذو حالة ثابتة محمول، مساحة 500 جيجابايت تكفي لمكتبة كاملة من المحتوى بتصميم بحجم الجيب. وسيمكنكم بفضل سرعة نقله الكبيرة للبيانات من الانتقال من التصوير إلى التحرير بشكل أسرع، ويعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac عبر منفذ USB Type-C وType-A.

SanDisk iXpand Flash Drive Go

هل أنتم بحاجة إلى ذاكرة أوسع على هاتف آيفون الخاص بكم ليستوعب جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعطلات؟ ذاكرة iXpand Flash Drive Go هي الطريقة البسيطة والسريعة لتوسيع الذاكرة. حافظوا على ذكرياتكم آمنة عبر توصيلها بالهاتف وستبدأ النسخ الاحتياطي تلقائيًا للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال. وتأتي iXpand Flash Drive Go بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

ذاكرة فلاش SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C لهواتف أندرويد

صُممت هذه الذاكرة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي تمتلك منفذ USB Type-C الجديد. وتتيح لكم هذه الذاكرة نقل صوركم ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى الكابلات أو الإنترنت. ويتيح لكم تطبيق SanDisk Memory Zone (المتوفر على Google Play) إدارة المحتوى وعمل نسخة احتياطية منه بسهولة على أجهزة أندرويد. وتتوفر ذاكرة الفلاشUltra USB Type-C بسعات 16 جيجابايت و32 جيجابايت و64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت.

ويسترن ديجيتال:

My Passport

يُعد محرك أقراص My Passport الخارجي الهدية المثالية لأي شخص لأنه موثوق ويمتلك سعة تخزين واسعة ويمتاز بتصميم جديد وأنيق بحجم راحة اليد ومساحة لتخزين وتنظيم ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات الخاصة بكم. سيساعدكم محرك My Passport الذي يأتي مع برنامج WD Backup™ وخاصية حماية كلمة المرور، في الحفاظ على أمان محتوى حياتكم الرقمية.

محرك أقراصWD_BLACK P10 لتخزين الألعاب

يزوّد محرك أقراص WD_BLACK™ P10 لتخزين الألعاب أجهزة اللعب أو الكمبيوتر الشخصي لديكم بأدوات تحسين الأداء التي تحتاجونها للحفاظ على ميزاتكم التنافسية. وهو محرك أقراص صلبة خارجي من الفئة الممتازة، متوفر بسعات تصل إلى 5 تيرابايت، ومصمم خصيصًا للاعبين الذين يتطلعون إلى توسيع إمكانات أجهزة اللعب أو الكمبيوتر الشخصي لديهم عن طريق حفظ مكتبة الألعاب الخاصة بهم في ذاكرة تخزين سريعة وخارجية. أصبح بإمكانكم مع محرك أقراص WD_BLACK™ P10 التألق بلعبتكم وتقديم أفضل أداء.

محرك أقراص WD_BLACK P10 لتخزين الألعاب لجهاز Xbox One

يزود محرك أقراص WD_Black P10 جهاز Xbox One بأدوات تحسين الأداء التي تحتاجونها للحفاظ على ميزاتكم التنافسية. وهو متوفر بسعات تخزين تصل إلى 5 تيرابايت، وهو محرك أقراص صلبة خارجي من الفئة الممتازة، متوفر بسعات تصل إلى 5 تيرابايت، ومصمم خصيصًا للاعبين الذين يتطلعون إلى توسيع إمكانات أجهزة Xbox الخاصة بهم ليتمكنوا من إدارتها بالطريقة التي يختارونها.