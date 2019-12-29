برامج وتطبيقات

جوجل تختبر فقاعات الإشعارات في تطبيق التراسل Messages

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تعمل شركة جوجل على اختبار ميزة فقاعات الإشعارات في تطبيق التراسل الخاص بها على نظام أندرويد (مسجز) Messages، وذلك تمهيدًا لإطلاقها مستقبلًا.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت في شهر نيسان/أبريل الماضي النسخة التجريبية الثانية Beta 2 من نظام أندرويد 10 لأجهزة بكسل مع ميزة جديدة لفقاعات الإشعارات، وتعرض الميزة – التي تشبه إلى حد كبير فقاعات الإشعارات لتطبيق التراسل (مسنجر) من فيسبوك – فقاعات عائمة للدردشات الجارية.

ومع أن الميزة لم تُطلق مع النسخة النهائية من نظام أندرويد 10، إلا أن جوجل لا تزال تختبرها في النظام، ويُتوقع أن تُطلق في إصدار مستقبلي من نظام أندرويد. ويمكن تفعيل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالميزة Bubbles API يدويًا من (خيارات المطور) Developer Options. وقد حثت جوجل المطورين على اختبار هذه الواجهة البرمجية في تطبيقاتهم، وذلك تمهيدًا لإطلاق لاحقًا، ويُرجح أن يكون ذلك في نظام أندرويد 11.

وفي مسعى من جوجل لإعداد Bubble API، فإنها تعمل على اختبار الميزة في تطبيقات التراسل الخاصة بها. وقال موقع XDA-Developer: إنه علم في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن جوجل تعمل على إعداد تطبيق التراسل Messages لدعم فقاعات الإشعارات الجديدة. والآن تمكن الموقع من تفعيل هذه الميزة في التطبيق، ونشر لقطات شاشة لها.

وأشار الموقع إلى أن جوجل لم تُعلن حتى الآن عن أي شيء يتعلق بإطلاق هذه الميزة لعموم المستخدمين، ولكن يُتوقع أن تكشف عن مزيد من التفاصيل قُبيل إطلاقها.

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