بدلة ذكية تسمح للمستخدم بحمل أوزان ثقيلة بسهولة

كشفت شركة ساركوس روبوتيكس Sarcos Robotics، التي تتخذ من سولت ليك سيتي مقراً لها، عن النسخة Alpha من البدلة الذكية ذات الهيكل الكامل Guardian XO، والتي تعد بمثابة أول روبوت يمكن ارتداؤه في العالم يعمل بالبطاريات مع مدة تشغيل تصل إلى ساعتين ويمكنه رفع ما يصل إلى 90 كيلوجرام بأمان.

وجرى تصميم البدلة الذكية لزيادة الذكاء بدلاً من استبداله، وتجمع بين الذكاء البشري وقوة الآلات وتحملها ودقة معالجتها لمعالجة النقص في العمالة الماهرة وقضايا السلامة المهنية في العديد من الصناعات.

وتعد البدلة الذكية Guardian XO، المصنعة من قبل شركة الروبوتات التي تساعد البشر من أجل تعزيز الإنتاجية والسلامة، آمنة وسهلة الاستخدام، وتسمح للفرق بفعل المزيد بأمان، وتمكن الأشخاص من مختلف الأعمار من إنجاز المهام الجسدية دون إجهاد أو ضغط على أجسادهم

ومن المفترض أن يجري ابتداءً من شهر يناير 2020 شحن أول نماذج البدلة الذكية Guardian XO إلى الجيش الأمريكي وأعضاء مجموعة Sarcos الاستشارية الصناعية للهيكل الخارجي (X-TAG)، والتي تشمل الشركات الرائدة في مجالات الصناعة والسيارات والطيران والفضاء والبناء والنفط والغاز والمرافق العامة.

كما ستصل نماذج Guardian XO إلى العملاء التجاريين في أواخر عام 2020 بسعر 100 ألف دولار لكل وحدة أو تأجيرها كواحد من أوائل نماذج الاشتراك في “الروبوتات كخدمة” في العالم.

وقال بن وولف Ben Wolff، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sarcos Robotics: “تعد Guardian XO مثالاً رائعًا على ما يمكن أن يحدث عندما تتحد الصناعة الخاصة والحكومة مع فريق صغير ومبتكر لمواجهة التحدي المشترك.

وظلت البدلة الذكية قيد التطوير منذ 20 عامًا، حيث كانت الرؤية والتمويل المبدئيان للجهد مقدمان من وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع داربا DARPA، مع حصول الشركة على تمويل إضافي على مدار الأعوام القادمة من وزارة الدفاع الأمريكية.

يذكر أن شركة ساركوس روبوتيكس Sarcos Robotics تعمل لأكثر من 35 عامًا على بناء أجهزة روبوتية لمجموعة من التطبيقات، من روبوتات الإنقاذ تحت سطح البحر للبحرية الأمريكية إلى روبوتات القراصنة والديناصورات للحدائق الترفيهية.