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هل تعيد آبل بناء متصفح سفاري على مشروع جوجل كروميوم؟

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تفيد الأنباء بأن شركة آبل قد تعيد بناء نسخة من متصفحها للويب سفاري Safari الخاص بنظامها التشغيلي MacOS بالاعتماد على مشروع جوجل كروميوم Google Chromium لخدمة مستخدمي نظام التشغيل ويندوز، وذلك على غرار التغييرات الأخيرة التي أجرتها مايكروسوفت على متصفحها للويب إيدج Edge.

واعتادت شركة آبل في الماضي على إصدار نسخة من متصفح الويب سفاري لنظام التشغيل ويندوز، لكنها توقفت عن تطوير هذه النسخة منذ بضع سنوات، مما يجعل هذا المتصفح متوفرًا لأجهزة ماك وآيفون وآيباد فقط.

وتزعم هذه الشائعات، المستمدة من مدونة روسية غير رسمية، أن أحد موظفي شركة آبل قد قدم مشكلة على أداة تتبع المشكلات للمشاريع المتعلقة بكروميوم Chromium Bug Tracker، حيث يسعى الموظف إلى تمكين ميزة تدعى الوقاية من التتبع الذكي ITP، والتي تفرض قيودًا على الطرق التي يمكن بها للإعلانات والجهات الخارجية تتبع التصفح الخاص بالمستخدمين، وهي ميزة خاصة بمتصفح سفاري.

وشاركت المدونة صورتين، واحدة من تقرير الأخطاء نفسه، وواحد من المرفقات، حيث توضح ما يفترض أنه نظام التشغيل ويندوز 10 أثناء تشغيله متصفح سفاري من آبل.

لكن مصداقية هذه الشائعات تنهار بمجرد البحث عن قرب أكثر في التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك رقم الخطأ الموجود في التقرير واختلاف تاريخه عن التاريخ المدرج في الصورة، كما لا يوجد ضمن مشروع كروميوم أي ذكر في أي مكان لميزة الوقاية من التتبع الذكي ITP أو لعنوان البريد الإلكتروني لموظف شركة آبل arnoldbarber[at]apple.com.

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وأوضح ماسيج ستاتشويك Maciej Stachowiak، قائد فريق التطوير المسؤول عن إطار عمل WebKit الخاص بشركة آبل، أن هذه المعلومات مزيفة وغير صحيحة.

وقال في تدوينة: هذه المعلومات مزيفة تمامًا، ولا يوجد مثل هذه الخطة، كما أن عنوان البريد الإلكتروني المفترض ليس تابعًا لأي شخص في فرق سفاري أو WebKit، ولا يمكن تمكين التعليمات البرمجية لميزة الوقاية من التتبع الذكي ITP في مشروع كروميوم Chromium، ولقطة الشاشة ليست عبارة عن تصميم سفاري حقيقي.

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