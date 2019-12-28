فيفو تسعى إلى تطوير هاتف ذكي مع 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة

حصلت شركة (فيفو) Vivo الصينية على حقوق براءة اختراع تسمح لها بإضافة 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة، وذلك فيما أنه مسعى جديد لإضافة المزيد من الكاميرات الأمامية دون الحاجة إلى القطع من الشاشة، أو استخدام الكاميرات المنبثقة.

وتسابقت شركات صناعة الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم أجهزة بشاشات تغطي كامل الواجهة، ولكن الكاميرا الأمامية كانت عقبة تحول دون ذلك، فلجأ بعضها إلى قطع جزء من الشاشة لإضافة الكاميرات، في حين ابتكرت شركات أخرى كاميرات تنبثق من داخل الجهاز حين الحاجة، وآخر الابتكارات كان وضع الكاميرا ضمن الشاشة نفسها.

والآن حصلت فيفو من (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية) CNIPA على حقوق براءة اختراع تسمح لها بوضع 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة، وذلك في أماكن مختلفة. إذ يُرى في الصور الخاصة بالطلب المقدم أن الشركة قد تضع كاميرا في كل زاوية من زوايا الشاشة الأربع، أو كاميرتين معًا في كل زاوية من الزاويتين العلويتين.

ويشبه التصميم الأول ما قدمته شركة أمازون سابقًا في هاتفها (فاير فون) Fire Phone، الذي جاء بأربع كاميرات أمامية في الزوايا الأربع، ولكن الكاميرات لم تكن ضمن الشاشة. أما التصميمان الآخران فهما متشابهان، ولكن يبدو أن حجم القطع في التصميم الأول أكبر منه في التصميم الآخر.

وليس من الواضح ماذا إذا كانت فيفو تعتزم إطلاق هاتف ذكي يتبنى التصميمات التي ظهرت في براءة الاختراع، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة الصينية تعد من السباقات في تقديم الابتكارات في عالم الهواتف، إذ كانت أول شركة تطلق هاتفًا ذكيًا مع بصمة تحت الشاشة.