حصاد 2019.. كل ما تريد معرفته عن الهواتف القابلة للطي خلال العام

يعتبر 2019 عام الهواتف القابلة للطي بامتياز، حيث اشتدت المنافسة بين كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية منذ الشهر الأول من العام، حتى أنها كانت السبب في عودة شركة مايكروسوفت مرة أخرى لسوق الهواتف الذكية بالإعلان عن هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي. وكذلك صحوة شركة موتورولا – بإحياء هاتفها القديم Razr V3 الذي أطلقته لأول مرة عام 2004 – ليصبح هاتف Motorola Razr الذي يعمل بنظام أندرويد، ويأتي بشاشة قابلة للطي.

كما أطلقت جوجل نظام التشغيل (أندرويد 10) الذي يدعم الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن تساهم شبكات الجيل الخامس 5G والهواتف القابلة للطي في تغيير شكل صناعة التكنولوجيا على مدار العقد المقبل.

لقد أصبحت الهواتف القابلة للطي التوجه الأساسي للسنوات القادمة نظرًا لأنها تعتبر الحل الوحيد للشركات التي تبحث عن طرق جديدة لتقديم هواتف ذات شاشات أكبر حجمًا، خاصة مع تزايد الطلب على مشاهدة مقاطع الفيديو، وتعدد المهام التي تتطلب العمل على هذه الشاشات. ولكن كانت هناك مشاكل واضحة أيضًا وهذا ما شاهدناه في عمليات الإطلاق المتأخرة لكل من: Galaxy Fold، وHuawei Mate X، حيث كافحت كل من سامسونج وهواوي على مدار العام للتغلب على عيوب التصميم.

سنستعرض اليوم الهواتف القابلة للطي التي ظهرت خلال عام 2019، وما هو المتوقع للعام القادم؟

كانت البداية مع شركة سامسونج التي أعلنت يوم 20 فبراير عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold، وحددت موعد الإطلاق في 26 أبريل، وبسعرسيبدأ من 1980 دولارًا، على أن يكون هناك إصدار LTE وإصدار داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن في يوم 23 أبريل أعلنت سامسونج عن تأجيل إطلاق الهاتف من أجل معالجة بعض عيوب التصميم، معلنةً عزمها على تحديد تاريخ الإصدار الجديد في الأسابيع المقبلة، ولكن الأسابيع وصلت إلى عدة شهور، حتى أطلقت الشركة الهاتف خلال شهر سبتمبر في كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.

كما فتحت أيضًا خلال شهر سبتمبر باب التسجيل المُسبق لشراء الهاتف في 3 دول جديدة، وهي: الهند، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة وقد أصبح متاحًا الآن في هذه البلاد بالفعل.

يأتي الهاتف بشاشة تُطوى للداخل؛ عند فتح الجهاز تظهر الشاشة الرئيسية مقاسها 7.3 بوصات، بدقة 1536×2152 بكسلًا، مع وجود notch أعلى اليمين مثبت به الكاميرا الأمامية المزدوجة. وعند طيه يوجد شاشة مقاسها 4.6 بوصات، بدقة 840×1960 بكسلًا، ولها حواف عريضة.

يدعم هاتف Galaxy Fold شبكات 4G و5G، ويضم 6 كاميرات مقسمة كالتالي: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أخرى موجودة أعلى الشاشة عند طي الهاتف.

ولكن بالرغم من كل ذلك فإن شاشة الهاتف مصنوعة من البوليمر لذلك فهي حساسة للغاية، وعرضة للضرر من أقل الأشياء إلى حد أن سامسونج قدمت دليل استخدام للهاتف يتضمن تعليمات خاصة يجب تجنبها حتى لا يتعرض الهاتف الذي يصل ثمنه إلى 2000 دولارٍ تقريبًا للتلف والكسر.

كان إطلاق هاتف Galaxy Fold من سامسونج نتيجة للتسرع والرغبة في الاستحواذ على النسبة الأكبر من سوق الهواتف القابلة للطي، ولكن سامسونج وضعت نفسها في معركة صعبة للغاية، لذا فليس من المستغرب أنها لم تستطع تحقيق التفوق فيها.

أعلنت شركة هواوي يوم 24 فبراير – خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2019 – عن أول هاتف ذكي لها قابل للطي يحمل اسم (Mate X) ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقد تبنت هواوي نهجًا معاكسًا لسامسونج في طي الهاتف حيث جاء هاتفها Mate X بشاشة قابلة للطي نحو الخارج، ويمكن استخدامها بثلاث طرق مختلفة اعتمادًا على كيفية حمل الجهاز، فعند فتح الجهاز كجهاز لوحي ستجد الشاشة الرئيسية مقاسها 8 بوصات وبدقة 2480×2200 بكسلًا، وعند طيه يكون هناك شاشتان الأولى مقاسها 6.6 بوصات، وبدقة 2480×1148 بكسلًا، أما الشاشة الأخرى فسيكون مقاسها 6.38 بوصات وبدقة 2480×892 بكسلًا.

كما أن هواوي تخلت عن وجود notch في شاشة الجهاز واستبدلته بحافة جانبية مثبت بها كاميرا ثلاثية تقوم بدور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب استخدام الجهاز.

وبالرغم من أن الإعلان عن هذا الهاتف كان في شهر فبراير إلا أن هواوي أجلت إطلاقه مرتين ولم تتمكن من طرحه عالميًا حتى الآن، ولكن في يوم 23 أكتوبر أعلنت فتح باب الحجز المسبق في الصين مع وعد بإطلاقه يوم 15 نوفمبر، لذلك فهو متاح الآن في الصين فقط، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، وحظرها من استخدام خدمات جوجل وتحديثات أندرويد.

أعلنت شركة Nubia – المملوكة لشركة ZTE – في إطار مشاركتها في مؤتمر MWC 2019 عن جهاز فريد من نوعه يُسمى (Nubia Alpha) وهو عبارة عن هاتف يلتف حول معصم اليد على غرار الساعات الذكية. يأتي الجهاز بشاشة مرنة مقاسها 4.01 بوصات، وتصميم مقاوم للماء، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G عبر شريحة eSIM، ما يعني أنه قادر على الاتصال وإرسال الرسائل النصية.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon Wear 2100 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت. ويضم كاميرا دقتها 5 ميجابكسل تتيح لك تسجيل فيديوهات مدتها 10 ثوانِِ. ومع ذلك فهو يفتقر إلى دعم الكثير من التطبيقات، حيث لا يحتوي على إنستاجرام، أو خرائط جوجل، أو متصفح للإنترنت.

الجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها هاتفًا يشبه Alpha. ففي عام 2016 قدمت شركة لينوفو مفهوم جهاز يحمل اسم CPlus وهو هاتف يمكن أن ينحني ويلف حول معصمك كساعة يد، ولكنها حتى الآن لم تقم بطرح أي هاتف من هذا النوع بالأسواق. في حين أن جهاز (Nubia Alpha) هو جهاز حقيقي يمكنك الحصول عليه الآن بسعر 299 دولارًا.

ستطلقه مايكروسوفت خلال عام 2020، ولم تعلن بعد عن السعر.

أعلنت مايكروسوفت يوم 2 أكتوبر عن عودتها لسوق الهواتف الذكية بكشف النقاب عن هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي. يحتوي الهاتف على شاشتين مقاس كل منهما 5.6 بوصات، تُطويان على بعضهما إلى الداخل مع إمكانية الدوران 360 درجة، ما يتيح لك فتحه بالكامل ليُصبح جهاز لوحي بشاشة مقاسها 8.3 بوصات.

يفتح Surface Duo ويغلق مثل كتاب؛ ويمكنك أيضًا تحويله إلى وضع الشاشة العريضة لكي تتمكن من استخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح أو جهاز تحكم بالألعاب. وبذلك يمكنك استخدامه مفتوحًا بالكامل أو مفتوح جزئيًا، بالإضافة إلى أنه يدعم استخدام القلم الإلكتروني.

أعلنت الشركة تأجيل موعد الطرح لبعض الوقت، بسبب الطلب المرتفع الذي لم يكن متوقعًا.

أعلنت شركة موتورولا يوم 14 نوفمبر عن هاتف Motorola Razr القابل للطي ويعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويشبه هاتفها القديم Razr V3 الذي أطلقته لأول مرة عام 2004.

يأتي هاتف Motorola Razr بشاشة قابلة للطي للداخل من نوع OLED Flex مقاسها 6.2 بوصة، وبدقة 2142×876 بكسلًا، وتطلق عليها الشركة اسم larger Flex View، وعند إغلاقه يكون هناك شاشة صغيرة تحمل اسم Quick View على السطح الخارجي للجهاز من نوع OLED قياسها 2.7 بوصة، وبدقة 600×800 بكسلًا، والتي تتيح استخدام الهاتف دون فتحه للتحقق من الرسائل، والمكالمات الواردة، والإشعارات، إلى جانب تشغيل وإيقاف بعض الإعدادات الأساسية، والتحكم في تشغيل الموسيقى، والتحدث إلى مساعد جوجل الصوتي Google Assistant.

أعلنت موتورولا أن لديها ثقة تامة في متانة شاشة Motorola Razr الجديد، حيث إنها استخدمت طلاءً خاصًا لمقاومة التعرض لأي مشاكل ناتجة عن طيها لمرات متعددة. وهذا بعكس هاتف سامسونج الذي يجب أن يكون بعيدًا عن الماء والغبار، ومفاتيح السيارة، وبعض العناصر الأخرى مثل: بطاقات الائتمان التي يمكن أن تتسبب في تعطل مغناطيس الطي.

يأتي هاتف Motorola Razr بسعر 1500 دولارِِ، ولذلك فهو يعتبر أرخص هاتف قابل للطي في السوق، وسيتوفر الهاتف حصريًا عن طريق شركة الاتصالات الأمريكية Verizon خلال شهر يناير القادم على أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال عام 2020. ويُشار إلى أن الشركة أعلنت يوم 20 ديسمبر أن الهاتف لن يكون متاحًا للتسجيل المسبق في 26 ديسمبر، وأنه سيصل إلى متاجر Verizon في وقت لاحق من تاريخ 9 يناير الذي كانت تستهدفه الشركة، وذلك بسبب الطلب المرتفع الذي لم يكن متوقعًا.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019