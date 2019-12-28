برامج وتطبيقات

جوجل تعتزم رفع الحد الأقصى لأحجام مقاطع الفيديو في أندرويد 11

جوجل تعتزم رفع الحد الأقصى لأحجام مقاطع الفيديو في أندرويد 11
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تعتزم شركة جوجل من خلال الإصدار القادم من نظام التشغيل أندرويد إزالة الحد الأقصى لأحجام مقاطع الفيديو التي يمكن للأجهزة الذكية تسجيلها، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في سوق الهواتف.

وخلال السنوات الأخيرة، وخاصةً عام 2019، شهد سوق الهواتف الذكية تقديم أجهزة ذات سعات تخزينية كبيرة، ومودمات أسرع، وكاميرا بدقات هائلة، فضلًا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن نظام أندرويد يقيد الحد الأقصى لحجم مقاطع الفيديو بنحو 2 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذلك حسب الشركة.

ولكن ذلك سيتغير خلال عام 2020 مع أندرويد 11. وكانت جوجل قد اتخذت قرارها بجعل الحد الأقصى 4 جيجابايت في عام 2014، وذلك حين كانت الهواتف تأتي غالبًا بسعة 32 جيجابايت، وكانت الاعتماد الأكبر على بطاقات الذاكرة الخارجية. ولكن الهواتف أصبحت تأتي الآن بسعات قد تصل إلى 1 تيرابايت، كما أن التصوير بدقة 4K أصبح شائعًا.

وحاليًا، إن سجل مستخدم مقطع فيديو بدقة 4K وسرعة 30 إطارًا في الثانية، فإنه بعد 12 دقيقة من التسجيل سيصل حجم الفيديو إلى 4 جيجابايت، عندئذ سيحفظ تطبيق الكاميرا المقطع ليبدو تسجيل مقطع آخر دون إعلام المستخدم. ولطالما سأل المطورون جوجل لتقديم طريقة لتسجيل مقاطع الفيديو التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت، ويبدو أن ذلك سيتغير خلال العام المقبل.

ووفقًا لموقع XDA-Developers، فإن جوجل نجح في اختباراتها في دعم تسجيل مقاطع فيديو بحجم يصل إلى 32 جيجابايت، وفي اختبار منفصل، تمكنت الشركة من تسجيل مقطع فيديو واحد شغل كافة المساحة التخزينية للهاتف.

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أما فيما يتعلق بنظام أندرويد 11، فيُتوقع أن تبدأ جوجل إطلاق النسخة التجريبية الأولى منه خلال النصف الأول من عام 2020، على أن تُطلق النسخة النهائية خلال فصل الصيف، خاصةً في شهر آب/أغسطس 2020.

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