أجهزة محمولة

تسريب جديد يكشف عن التصميم النهائي لكاميرات Galaxy S11 الخلفية

تسريب جديد يكشف عن التصميم النهائي لكاميرات Galaxy S11 الخلفية
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نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر @Onleaks صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج.

وأصبح تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف (جالاكسي إس11) خلال المدة الماضية محل خلاف، إذ وصف بعضهم ما يُنشر من صور بأنه غير منطقي، ولكن @OnLeaks نشر صورة جديدة تحاول حل الخلاف.

تسريب جديد يكشف عن التصميم النهائي لكاميرات Galaxy S11 الخلفية

ويظهر في الصورة الجديدة التي نشرها @OnLeaks وجود أربع كاميرات خلفية، بشكل تتموضع فيه ثلاث منها فوق بعضها، في حين تأتي الرابعة بجانبها أعلى ضوء الفلاش.

وتتشابه الصورة التي نشرها حساب @OnLeaks اليوم الجمعة مع الصورة التي نشرها حساب Ice Universe منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي أظهرت الكاميرات الثلاث، في حين كان الكاميرا الرابعة خلف حاجز.

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وقال حساب @OnLeaks في تغريدته: إن هذه الصورة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس)، وأشار إلى أنها تختلف عن الصورة التي نشرها قبل شهر، والتي كانت ترتكز على المرحلة الأولى للنموذج الأولي للهاتف، أما الصورة الحالية فهي لأحدث نموذج أولي، الذي أشار إلى أنه سيكون الأخير.

ويأتي هذا التسريب بعد أن نشر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.

وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.

وجاءت تلك الصورة المسربة بالتزامن مع تقرير إخباري أفاد بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس11)، إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج لن تعلن عن الهواتف – كما كان متوقعًا – خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها ستعقد حدثًا في 11 شباط/فبراير في الولايات المتحدة.

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