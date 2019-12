تسريب جديد يكشف عن التصميم النهائي لكاميرات Galaxy S11 الخلفية

نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر @Onleaks صورة جديدة تكشف عن تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج.

وأصبح تصميم الكاميرات الخلفية لهاتف (جالاكسي إس11) خلال المدة الماضية محل خلاف، إذ وصف بعضهم ما يُنشر من صور بأنه غير منطقي، ولكن @OnLeaks نشر صورة جديدة تحاول حل الخلاف.

ويظهر في الصورة الجديدة التي نشرها @OnLeaks وجود أربع كاميرات خلفية، بشكل تتموضع فيه ثلاث منها فوق بعضها، في حين تأتي الرابعة بجانبها أعلى ضوء الفلاش.

وتتشابه الصورة التي نشرها حساب @OnLeaks اليوم الجمعة مع الصورة التي نشرها حساب Ice Universe منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي أظهرت الكاميرات الثلاث، في حين كان الكاميرا الرابعة خلف حاجز.

وقال حساب @OnLeaks في تغريدته: إن هذه الصورة لهاتف (جالاكسي إس11 بلس)، وأشار إلى أنها تختلف عن الصورة التي نشرها قبل شهر، والتي كانت ترتكز على المرحلة الأولى للنموذج الأولي للهاتف، أما الصورة الحالية فهي لأحدث نموذج أولي، الذي أشار إلى أنه سيكون الأخير.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019