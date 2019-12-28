بايدو الصينية تتفوق على جوجل في الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو Baidu على جوجل ومايكروسوفت في مسابقة الذكاء الاصطناعي المصممة لاختبار مدى قدرة الآلة على فهم اللغة البشرية، حيث حققت بايدو، التي يشار إليها غالبًا باسم جوجل الصينية، أعلى الدرجات في تقييم فهم الجملة الإنجليزية العامة (GLUE)، والذي يعتبر على نطاق واسع المعيار لفهم لغة الذكاء الاصطناعى.

وأصبح نموذج الشركة المسمى Ernie (تعزيز التمثيل من خلال تكامل المعرفة) أول من حصل على أكثر من 90 نقطة في الاختبار، متصدرًا قائمة المتصدرين التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا والجامعات الأمريكية، ويجعل هذا العمل النموذج Ernie واحدًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي العشرة فقط التي تفوق متوسط ​​الدرجات البشرية البالغ 87.1 على مقياس GLUE.

ويتكون GLUE من تسع اختبارات مختلفة، حيث يقيس كل اختبار مهمة مختلفة مهمة لفهم اللغة، مثل التمييز بين أسماء الكيانات في الجملة والتمييز في أي سياق يتم استخدام الضمير عند وجود العديد من المرشحين المحتملين، ويسجل الإنسان العادي عادةً حوالي 87 نقطة على GLUE من أصل 100 نقطة محتملة.

واستخدم نموذج Ernie طريقة مشابهة لنموذج اللغة Google Bert، والذي حاول إفهام اللغة الطبيعية للذكاء الاصطناعي عندما تم إنشاؤه في العام الماضي، ويقوم كل من نموذج Bert و Ernie بتفسير المعنى من خلال فحص الكلمات التي تظهر قبل وبعد كل كلمة في الجملة لتأسيس السياق بشكل كامل.

ومن خلال تطوير نموذج Ernie أولاً باستخدام اللغة الصينية ثم استخدامه للكلمات الإنجليزية، فقد أدرك باحثو بايدو أنهم جعلوا الخوارزمية أقوى في فهم اللغة الإنجليزية، وتستخدم الشركة الصينية النموذج بشكل فعلي من أجل تحسين النتائج لمحرك البحث الخاص بها وجعل مساعدها للذكاء الاصطناعي المسمى Xiao Du أكثر دقة.

وقال هاو تيان Hao Tian، كبير مهندسي أبحاث بايدو لمجلة MIT Technology Review التي قدمت تقريرًا لأول مرة عن البحث: عندما بدأنا هذا العمل لأول مرة كنا نفكر بشكل خاص في خصائص معينة للغة الصينية، لكننا اكتشفنا بسرعة أن النموذج كان قابلًا للتطبيق إلى أبعد من ذلك.

يذكر أن الشركة الصينية تعتزم تقديم ورقة بحثية توضح من خلالها بالتفصيل كيف تم تدريب نموذج Ernie على اختبار اللغة في مؤتمر جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي العام المقبل، وتوضيح أن نموذج الحاسب الذي صممته الشركة يقود الآن جميع النماذج الأخرى، وأن الخوارزمية القادرة على فهم اللغة الإنجليزية بشكل أفضل هي تلك التي صممت لتعلم اللغة الصينية.