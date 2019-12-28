الصين تعلن عن موعد انتهاء نظامها المنافس لنظام GPS الأمريكي

أعلنت الصين يوم الجمعة أن نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بها، والذي سينافس نظام GPS الأمريكي، سيكون جاهزًا خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك في خطوة جديدة يستقل فيها العملاق الصيني الصاعد عن التقنيات الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (نيكي آجيان ريفيو) Nikkei Asian Review، فإن شبكة الأقمار الصناعية المسماة Beidou – نسبةً إلى كوكبة (الدب الأكبر) Big Dipper – ستكون الخدمة الأولى التي تتنافس مع نظام تحديد المواقع GPS الذي تشغله القوات الجوية الأمريكية، كما تمتاز الشبكة المرتقبة بأنها تمتلك بالفعل قاعدة هائلة من المستخدمين، إذ إن أكثر من 70% من الهواتف الذكية الصينية مستعدة لاستخدامها.

وتعد شبكة Beidou جزءًا لا يتجزأ من خطط الصين طويلة الأجل للسيطرة على الجيل التالي من خدمات الاتصالات، وتمثل تحديًا كبيرًا للهيمنة الأمريكية على البنية التحتية للاتصالات – إلى جانب التقدم الذي حققته الصين في تقنية الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس 5G.

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية عن مدير المشروع (ران شينجكي)، فإن الصين تنوي إطلاق آخر قمرين صناعيين ضروريين لتشغيل نظام Beidou بحلول شهر حزيران/يونيو 2020. ومن خلال تصور نظام يعمل فيه نظام تحديد المواقع العالمي الصيني جنبًا إلى جنب مع تقنيات الشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس، يمكن للصين أن تحصل على نصيب الأسد من سوق خدمات الاتصالات الجديدة.

وبحسب تقرير شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) CounterPoint، فإن شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية تستحوذ حاليًا على أكثر من 40٪ من المبيعات في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2019.

يُشار إلى أن نظام تحديد المواقع الصيني ليس جديدًا، إذ بدأت الصين العمل عليه منذ عام 2000، وذلك داخل الصين، ثم بدأت إطلاقه لدول آسيا المطلة على المحيط الهادئ اعتبارًا من عام 2012. واعتبارًا من 2020، فإن شبكة الأقمار الصناعية الصينية البالغ عددها 35 قمرًا سوف تتجاوز النظام الأمريكي المستخدم حاليًا.

ويمثل الفضاء مجالًا ذا أهمية استراتيجية للحكومة الصينية، وقد حققت البلاد بالفعل أهدافًا مرحلية مهمة، بما في ذلك الاتصالات الكمومية المدعومة بقدراتها الفضائية، والاستكشاف البشري الأول للجانب البعيد من القمر. وتوجد خطط حالية للصين لإرسال مسبار إلى المريخ في عام 2020 بينما تستعد لاستكمال محطة فضائية بحلول عام 2022.

وذكرت صحيفة (نيكي تايمز) Nikkei Times – نقلاً عن وسائل الإعلام الحكومية الصينية – أن قيمة السلع والخدمات المرتبطة بشبكة Beidou ستصل إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2020.