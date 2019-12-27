أجهزة محمولة

Realme X50 5G يظهر في ملصق رسمي

Realme X50 5G يظهر في ملصق رسمي
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ظهر هاتف (ريلمي إكس50 5جي) Realme X50 5G – المنتظر الإعلان عنه في 7 كانون الثاني/يناير المقبل – في ملصق رسمي على الحساب الرسمي لمدير التسويق لدى الشركة (شو تشي تشيس) على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo.

وتُظهر الصورة التي نشرها (تشيس) هاتف (ريلمي إكس50 5جي) باللون الأبيض القطبي، وهي تكشف عن ظهر الهاتف الذي يبدو أنه آتٍ مع أربع كاميرات خلفية متموضعة رأسيًا في الزاوية العليا اليسرى.

Realme X50 5G يظهر في ملصق رسمي

ويشبه تصميم الهاتف تصميم هاتفي (ريلمي إكس تي) Realme XT و(ريلمي إكس2) Realme X2، ولكن مع فارق بسيط، وهو أن ضوء الفلاش يأتي أسفل النص إلى جانب الكاميرات.

وبتمعن الصورة، يبدو واضحًا أنه لا وجود لحساس البصمة على ظهره، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن الحساس سيكون تحت الشاشة، ولكن صورة حية مسربة للهاتف تُظهر أن الحساس سيكون على جانب الهاتف، وذلك للمرة الأولى في هواتف (ريلمي).

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Realme X50 5G يظهر في ملصق رسمي

ونشر الحساب الرسمي لشركة (ريلمي) على موقع (ويبو) صورة GIF متحركة تشوق إلى ميزة التقريب التي سوف يدعمها هاتف (ريلمي إكس50 5جي).

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتف (ريملي إكس50 5جي)، فمن المتوقع أن تنشر الشركة الصينية مزيدًا من التشويقات حتى ذلك الموعد.

Realme X50 5G يظهر في ملصق رسمي
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