سامسونج تشوق لمنتج ذكي باسم NEON قادم خلال CES 2020

تعتزم شركة سامسونج الإعلان عن منتج جديد قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي باسم (نيون) NEON، وذلك خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المزمع عقده مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وطور المنتج الغامض مختبرات سامسونج للبحث المتقدم والتقنية STAR Labs، وهي وحدة مستقلة تتبع مجموعة (سامسونج إلكترونيكس)، وقالت إنه: ذكاء اصطناعي بمستوى الإنسان مع القدرة على الكلام، والإدراك، والتفكير.

وأطلقت سامسونج موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمنتج (نيون) لا يعرض حاليًا إلا عدادًا تنازليًا لموعد الإعلان عن المنتج، بالإضافة إلى صفحة خاصة بالمنتج على إنستاجرام وفيسبوك وتويتر، حيث نشرت الشركة صورًا تشويقية بعدة لغات لعبارة واحدة، وهي: “هل سبق لك أن قابلت ’اصطناعيًا’؟”، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن المنتج سيكون برمجيًا، وليس عتاديًا.

يُشار إلى أن سامسونج تمتلك في الوقت الراهن (بيكسبي) Bixby، وهو مساعد رقمي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين، وذلك على غرار (سيري) Siri من آبل، و(أليكسا) Alexa من أمازون، و(جوجل أسيستنت) Google Assistant.