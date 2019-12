هواوي ترد على تحقيق صحفي يكشف عن دعم الصين لها لتصبح شركة عالمية

نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) Wall Street Journal يوم الأربعاء تحقيقًا يكشف عما قالت إنه دعم من الحكومة الصينية لمساعدة هواوي على النمو على مستوى العالم، فما كان من الأخيرة إلا أن انتقدت التحقيق وشنت اليوم الخميس هجومًا عنيفًا عليه كعادتها في نفي التهمة عنها والنأي بنفسها عن أي علاقة بحكومة بلدها الأصلي.

وأصبحت شركة هواوي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى القروض والإعفاءات الضريبية وغيرها من الدعم المالي الحكومي الصيني على مدار العقدين الأخيرين، وذلك وفقًا لتحقيق الصحيفة الأمريكية.

ولكن شركة هواوي قالت: إن التحقيق يستند إلى “معلومات كاذبة وسوء تفكير”، مضيفة أنها قد تتخذ إجراءً قانونيًا في أعقاب عدة مقالات “غير واضحة” في الصحيفة. وقالت الشركة في بيان مطول: “إن هذا المقال يتكهن بعنف بالكيفية التي وصلت بها هواوي إلى ما هي عليه اليوم”. وأضافت: “إن وول ستريت جورنال هي وسيلة إعلامية محترفة، لذلك علينا أن نتساءل عن دوافعها والغرض من نشر هذه المقالة”.

Once again, the @WSJ has published untruths about #Huawei based on false information. This time, wild accusations about Huawei’s finances ignore our 30 years of dedicated investments in R&D that have driven innovation and the tech industry as a whole. Read on for the #facts. pic.twitter.com/MpFVDIUecO

— Huawei (@Huawei) December 26, 2019