حصاد 2019.. أبرز ما قدمته إنستاجرام للمستخدمين خلال العام

من الممكن أن يُطلق على هذا العقد اسم (عقد إنستاجرام) Instagram Decade؛ فقد مرت 9 سنوات فقط منذ إطلاق هذه المنصة في عام 2010، ولكنها الآن ذات تأثير كبير جدًا على المستخدمين، والعلامات التجارية.

يتخطى عدد مستخدمي منصة إنستاجرام مليار مستخدم نشط شهريًا – ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة من حيث المستخدمين النشطين بعد فيسبوك، ويوتيوب، وواتساب، ومسنجر، وWeChat – كما يتخطى عدد مستخدمي قصص إنستاجرام 500 مليون مستخدم يوميًا.

الآن؛ ولم يعد يفصلنا عن نهاية عام 2019 إلا أيام قليلة سنجد أن إنستاجرام قد أطلقت الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين على مدار العام أبرزها: إطلاق ميزة الشراء مباشرة من داخل التطبيق، ودعم مقاطع الفيديو الأفقية على IGTV، وبدء اختبار إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات وهو القرار الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، وغير ذلك الكثير.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته إنستاجرام للمستخدمين خلال عام 2019:

بدأت شركة إنستاجرام عام 2019 بإطلاق ميزة جديدة يوم 9 يناير تسمح لمستخدميها بالنشر في عدة حسابات مرة واحدة، وذلك في مسعى منها لتسهيل عمليات النشر للمستخدمين الذين يملكون أكثر من حساب.

وقد بدأ إطلاق هذه الميزة لمستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) iOS أولًا. وكانت تستهدف العلامات التجارية، والمشاهير، وحتى المستخدمين العاديين الذي غالبًا ما ينشرون صورهم وفيديوهاتهم أكثر من مرة عبر عدة حسابات في الوقت نفسه.

أعلنت إنستاجرام يوم 19 مارس عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إتمام عمليات الشراء دون مغادرة التطبيق، وذلك عن طريق باستخدام خيار (ادفع) Checkout الذي سيظهر على العناصر المعروضة للبيع. تعتبر هذه الميزة خطوة مهمة جدًا للعلامات التجارية والمتاجر الإلكترونية التي تملك حسابات على المنصة.

ساعدت هذه الميزة في جعل عمليات الشراء أكثر سلاسة، فبمجرد أن ينقر المستخدم على منتج ما يهتم به يظهر زر (Checkout on Instagram)، الذي يتيح له اختيار الحجم واللون وما شابه ذلك، ثم يقوم بإدخال الاسم والبريد الإلكتروني ومعلومات الفوترة وعنوان الشحن في أول مرة يقوم بالشراء فقط، لأنه بمجرد إنهاء الطلب الأول يتم حفظ بياناتك بشكل آمن للتسوق بواسطتها في المرة التالية. كما يوجد إشعارات حول الشحن والتسليم داخل التطبيق مباشرةً لتسهيل متابعة عملية الشراء.

أعلنت إنستاجرام يوم 26 أبريل اتخاذها إجراءات صارمة ضد الخدمات التي تَعِد بمساعدة المستخدمين بشراء أعداد كبيرة من المتابعين؛ وذلك من خلال رفع دعوى قضائية ضد شركة يقع مقرها في نيوزيلندا تدير إحدى خدمات بيع الاعجابات والمشاهدات والمتابعين الوهميين على المنصة.

وقد جاء هذا الإجراء بعد أشهر من صدور تقرير يكشف وجود 17 خدمة لبيع المتابعين استخدمت شبكة الإعلانات الخاصة بإنستاجرام لعرض خدمات التفاعل الوهمي على مستخدمي المنصة.

أعلنت إنستاجرام يوم 27 أبريل عن إتاحة خيار الإشارة للمنتجات للحسابات التجارية الرسمية في ثلاثة أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، ولبنان. وهو ما يجعل التسوق عبر المنصة أكثر سهولة وراحة.

أعلنت إنستاجرام يوم 30 أبريل عن تصميم جديد لواجهة الكاميرا تضمن وضع يُسمى Create Mode؛ والذي يَمنح مستخدمي قصص إنستاجرام إمكانية المشاركة، دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث يمكن كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.

أعلنت إنستاجرام يوم 30 أبريل أيضًا عن ميزة جديدة تُسمى (ملصق التبرع) Donation Sticker، تتيح للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح جمع التبرعات من خلال مشاركة ملصق للتبرع في ميزة القصص، وبذلك يمكن جمع التبرعات مباشرةً من المتابعين لصالح قضية ما.

أعلن فريق إنستاجرام يوم 9 مايو عن إطلاق حساب جديد يحمل اسم ([email protected]) مخصص للشركات الصغيرة والمبدعين، حيث يضم محتوىً فريدًا وقصصًا ملهمةً من أصحاب الأعمال عبر فئات التسوق الكبرى مثل: الموضة ومستحضرات التجميل، والديكور المنزلي، وغير ذلك الكثير، ليكون مكانًا رائعًا لتعلم أفضل الممارسات من الشركات الصغيرة التي تقوم بالترويج لنشاطها بشكل صحيح.

أطلقت إنستاجرام يوم 16 مايو تصميمًا جديدًا لتبويب (استكشاف) Explore، والذي يقدم المزيد من الطرق لاكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والمنتجات والقصص ذات الصلة باهتماماتك، وذلك عن طريق إضافة علامات تبويب جديدة في شريط التنقل مثل: IGTV، وShop متبوعة بقنوات مواضيع مصممة خصيصًا لاهتماماتك، مثل الطعام، والفن، والسفر، وغيرها.

أعلنت إنستاجرام يوم 23 مايو عن دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية ضمن IGTV لتسهيل الأمر على صناع المحتوى، حيث إن هذا التحديث جاء استجابةً لطلباتهم حتى يتمكن المبدعون من التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يريدونها.

كما أعلنت الشركة أن هذا التحديث يوفر للمشاهدين أنواعًا مختلفةً من المحتوى بالطريقة التي يريدونها.

أطلقت إنستاجرام يوم 8 يوليو ميزة جديدة تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتقوم بتنبيه المستخدمين بأن تعليقهم يُعتبر مهينًا أو غير لائق، وذلك قبل نشره. ما يتيح للمستخدمين فرصة التراجع عن وضع تعليق غير لائق.

وأطلقت أيضًا يوم 2 أكتوبر ميزة جديدة تُسمى (تقييد) Restrict تساعد الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر – ولكنهم يترددون في الإبلاغ – على حماية حساباتهم من هذه الشخصيات في هدوء. لأنه بمجرد تقييد شخص ما ستكون تعليقاته ظاهرة له فقط. ويمكنك اختيار عرض التعليق عن طريق النقر على “راجع التعليق” ، والموافقة على التعليق حتى يتمكن الجميع من رؤيته. كما أنه لا يمكن استقبال أي إشعارات بالتعليقات أو رسائل من حساب مقيد.

كما أطلقت يوم 16 ديسمبر ميزة أخرى تعتمد في عملها أيضًا على الذكاء الاصطناعي وتعمل على تنبيه المستخدمين عندما يُحتمل أن تضم التسميات التوضيحية لصورة أو مقطع فيديو نصوصًا يحتمل أن تكون مسيئةً، وبذلك تعطيهم الفرصة للتوقف لحظة وإعادة النظر في كلماتهم قبل النشر.

أعلنت إنستاجرام يوم 18 يوليو تغيير سياسة حذف الحسابات، وذلك من خلال حذف الحسابات التي تحتوي على نسبة مئوية معينة من انتهاك المحتوى. وبذلك يمكن للمنصة اكتشاف الحسابات التي تنتهك سياساتها بشكل متكرر وإزالتها.

كما أعلنت عن وجود إشعارات لمساعدة الأشخاص على فهم سبب تعرض حساباتهم للإيقاف، كما سيوفر هذا الإشعار أيضًا فرصة للطعن في المحتوى المحذوف.

أعلنت إنستاجرام يوم 15 أغسطس عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تتضمن أخبار وهمية، وذلك في إطار سعيها للقضاء على المعلومات الخاطئة وغيرها من الانتهاكات التي عانى منها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الشركة إنها لن تمرر كل منشور إلى المدققين، وأن النتائج المصنفة على أنها كاذبة لن تحذف تمامًا بل ستُزال من الأماكن التي يبحث فيها المستخدمون عن محتوى جديد، مثل: تبويب (استكشف) Explore، ونتائج البحث عن الوسوم (hashtag).

أعلنت شركة فيسبوك يوم 16 سبتمبر عن عدد من التحديثات التي تستهدف صناع المحتوى والناشرين، وذلك خلال جلسة لها في اجتماع دولي للبث عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكان أهم هذه التحديثات هو تحديث (أستوديو مبدعي المحتوى) Creator Studio، الذي يتيح للشركات على المنصة جدولة منشورات إنستاجرام، ومقاطع فيديو IGTV قبل موعد نشرها بفترة تصل إلى ستة أشهر.

أطلقت إنستاجرام يوم 3 أكتوبر تطبيقًا جديدًا يحمل اسم (Threads) للتراسل يركز على الكاميرا، ويهدف إلى مساعدة المستخدم على التواصل مع الأصدقاء المقربين.

أعلنت إنستاجرام أن Threads هو تطبيق قائم بذاته مع مراعاة الخصوصية والسرعة في اتصالاتك المقربة. حيث يتيح لك التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص والمزيد مع قائمة أصدقائك المقربين في إنستاجرام، كما يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إليك، وتخصيص التجربة حول الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

أطلقت إنستاجرام يوم 8 أكتوبر ميزة جديدة في تطبيقها لمساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي تصلهم حقيقية، أو أنها عملية احتيال.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يتلقون رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من إنستاجرام، من التحقق مما إذا كانت فعلًا مرسلة منها، وذلك من خلال الانتقال إلى خيار (رسائل البريد الإلكتروني من إنستاجرام) Emails form Instagram في إعدادات الأمان في التطبيق، حيث سيجد المستخدم كل بريد إلكتروني أرسلته الشركة إليه خلال آخر 14 يومًا.

أطلقت إنستاجرام يوم 15 أكتوبر ميزات جديدة داخل التطبيق تساعد المستخدمين على التحكم بشكل أفضل في البيانات التي يشاركونها مع تطبيقات الجهات الخارجية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وإدارتها، وذلك من خلال الإعدادات.

كما قدمت ميزة جديدة تُسمى (authorization screen) تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل واضح على أذن الوصول الذي تطلبه تطبيقات الطرف الثالث، حيث تتضمن خيارين أما إلغاء أو منح حق الوصول.

أطلقت إنستاجرام يوم 12 نوفمبر أداة جديدة في تطبيقها تُسمي (Reels) تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وضبط سرعتها، وتزويدها بالموسيقى، أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين، وذلك على غرار ميزة Duet في تطبيق (تيك توك) TikTok.

ولكن هذه الأداة اقتصر إطلاقها على البرازيل فقط، ولا توجد معلومات مؤكدة حول تاريخ إطلاقها في بلدان أخرى، لكن من المحتمل أن يتم ذلك إذا نجحت الأداة.

بدأت إنستاجرام هذا العام وتحديدًا خلال شهر نوفمبر في اختبار خيار (إخفاء الإعجابات) بالنسبة للجميع باستثناء صاحب المنشور، كانت بداية الاختبار في كندا خلال شهر أبريل ثم توسعت الشركة في بلدان أخرى على مدار العام.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD

— WIRED (@WIRED) November 9, 2019