تعرف على أكثر الهواتف مبيعًا على مستوى العالم خلال الربع الثالث من 2019

أظهر تقرير جديد أن (آيفون 10آر) iPhone XR من شركة آبل كان الهاتف الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2019، إذ استحوذ على 3% من حصة السوق.

وقالت شركة (كاونتر بوينت) CounterPoint في تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء: إن هاتف (آيفون 10آر) كان – باستثناء ربع الإطلاق في شهر أيلول/سبتمبر 2018 – الهاتف الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في كل ربع منذ الربع الأخير من عام 2018.

وبحسب التقرير، فقد ساهم (آيفون 10آر) وحده في أكثر من ربع إجمالي مبيعات آبل خلال الربع الثالث من 2019، مما جعله هاتف آبل الأكثر مبيعًا في جميع المناطق، خاصةً بعد أن عدلت الشركة سعر الجهاز في الصين، والعديد من الأسواق الأخرى، مما ساعد في الحفاظ على قوة الطلب خلال الربع. وظهر هاتف (آيفون 11) أيضًا لأول مرة في أكثر الهواتف مبيعًا.

أما شركة سامسونج – المنتج الأكبر للهواتف الذكية في العالم – فقد حازت على ثلاثة مراكز، وذلك بفضل هواتف سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، فكان هاتف (جالاكسي أي10) Galaxy A10 ثاني أكثر الهواتف مبيعًا على مستوى العالم بعد (آيفون 10آر)، وذلك بنسبة 2.6%، ثم جاء هاتف (جالاكسي أي50) في المركز الثالث بنسبة 1.9%. أما هاتف (جالاكسي أي20) فقد جاء في المركز السابع بنسبة 1.4%.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي، فقد تراجعت مكانتها في السوق، إذ لم يتمكن إلا هاتفها (بي30) P30 من حجز مكان في القائمة، حتى أنه جاء في المركز الأخير بنسبة 1.1%. ومع ذلك، فقد استفادت مواطنتها (أوبو) Oppo من غياب هواوي فتمكنت ثلاثة هواتف من أجهزتها من أخذ مكانها في القائمة، وهي: (أوبو أي9) Oppo A9 بنسبة 1.6%، ثم هاتف (أوبو أي5إس) Oppo A5s بنسبة 1.5%، ثم هاتف (أوبو أي5) Oppo A5 بنسبة 1.3%. ومن الشركات الصينية أيضًا، تمكنت شاومي من حجز مكان واحد لها في القائمة عن طريق هاتفها (ردمي 7أي) Redmi 7A بنسبة 1.2%.

وعزا التقرير سبب هيمنة هواتف الفئة المتوسطة على القائمة إلى أنها أصبحت تقدم مواصفات قريبة من الهواتف الرائدة، ولكن بسعر معقول، فعلى سبيل المثال، يقدم هاتف (جالاكسي أي50) من سامسونج ثلاث كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية بدقة عالية، وشاشة بقياس 6.4 بوصات وحساس بصمة تحت الشاشة.