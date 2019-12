تسريب صورة حية تكشف الفرق بين أحجام هواتف Galaxy S11

نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.

وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جالاكسي إس11) Galaxy S11، و(جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جالاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi

— Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019