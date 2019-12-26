أجهزة محمولة

أوبو تعلن رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free

أوبو تعلن رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free
1

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الخميس – إلى جانب هاتفي (رينو3) Reno3 و(رينو3 برو) Reno3 Pro – عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة (أوبو إنكو فري) Oppo Enco Free.

وتأتي (أوبو إنكو فري) مع محركات ديناميكية بقياس 13.4 ميليمترًا ومعدل استجابة للتردد يتراوح بين 16 هرتز إلى 20 هرتز. كما تأتي مع نظام للتموضع مقترن بدارة مغناطيسية مزدوجة، وعتاد آخر لتقديم صوت عالي الجودة.

وتأتي سماعات الأذن – الشبيهة بسماعات (آير بودز) AirPods من آبل – مع ثلاثة رؤوس لتناسب الأحجام المختلفة للآذان، وتزن 4.6 جرامات لكل زوج، وتدعم معيار IPX4 لمقاومة التعرق. وتدعم السماعات ميزة الاتصال الصوتي، وتأتي مع ميكرفون مزدوج لسماع الصوت الخارجي وإلغاء الضجيج، كما تدعم تقنية (بلوتوث 5.0) ما يعني إمكانية استخدامها وهي بعيدة عن الهاتف لمسافة 10 أمتار.

أما بطارية السماعات فهي بسعة 31 ميلي أمبير/ساعة وتكفي للعمل لمدة 3 ساعات متواصلة من الاتصال و5 ساعات من الاستماع إلى الصوتيات، ولكن هذه المدة ترتفع لنحو 15 ساعة من وقت الاتصال، و25 ساعة من الاستماع إلى الصوتيات مع غطاء السماعات الذي يحتوي بطارية بسعة 410 ميلي أمبير/ساعة.

وستتوفر (أوبو إنكو فري) – التي تدعم الإيماءات للتحكم بالصوتيات، والرد على المكالمات – بثلاثة ألوان: الأبيض، والذهبي، والأسود، وبسعر يعادل 100 دولار أمريكي في الصين اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تعرف على أكثر الهواتف مبيعًا على مستوى العالم خلال الربع…

أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي Reno3 و Reno3 Pro

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي Oppo A91 و Oppo A8

أجهزة محمولة

ملصق يكشف عن تصميم ومواصفات هواتف جديدة من أوبو

أجهزة محمولة

سوني تطور حساس تصوير جديدًا لمنافسة Galaxy S11 المرتقب

أجهزة محمولة

Oppo تتهيأ لإطلاق هواتف ذكية تدعم تقنيات الجيل الخامس

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد